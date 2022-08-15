Buca Yedigöller artık daha yeşil!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca’nın simgesi Yedigöller’i yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Son aşamaya gelen çalışmaları inceleyen Başkan Tunç Soyer, İzmir’in önemli rekreasyon ve yeşil alanlarından birini yenileyerek kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Verdiğimiz sözleri tutuyor, İzmirlileri yeşille, doğayla buluşturuyoruz” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi yoğun kullanım sonucunda yıpranan Buca Yedigöller'i yeniden canlandırdı. Son aşamaya gelen yenileme çalışmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz ile inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “180 bin metrekarelik Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nın ardından kentin 90 bin metrekarelik önemli yeşil alanlarından birini daha yenilemenin mutluluğu içindeyiz. Göreve gelirken kentteki yeşil miktarını artıracağımızı, yurttaşlarımızla kent içinde doğayla daha çok buluşturacağımızı söylemiştik. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Yedigöller yenilenen yüzüyle hem bu bölge hem de Buca’yı gezmeye gelen yurttaşlarımızın nefes alacağı, gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapacağı bir yaşam merkezi olacak” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Yapı İşleri daire başkanlıklarınca yürütüldü.



3 noktada yağmur bahçeleri

Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak, su kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla rekreasyon alanındaki 7 gölet 3’e düşürülerek yeşil alan miktarı 3 bin metrekare artırıldı. Göletlerde izolasyon çalışması tamamlandı ve göletler su oyunları ile hareketlendirildi. Kullanım dışında kalan 3 gölette ise yağmur bahçeleri oluşturuldu. Yağmur bahçelerine daha az su tüketen bitkiler dikilerek sulamada tasarruf sağlanması planlanıyor.



Oyun alanı 2’ye çıkarıldı

Mart ayında başlayan çalışmalar kapsamında rekreasyon alanı içindeki oyun alanı ve oyun grupları yenilendi. Kapatılan bir gölet de gençleri ve çocukları farklı spor aktiviteleri ile buluşturacak şekilde düzenleniyor. Böylelikle rekreasyon alanına 2 bin metrekare daha çocuk oyun alanı kazandırılmış oluyor. Alan içinde yer alan Dede Korkut Caddesi ile Ali Şir Nevai Caddesi’ni birbirine bağlayan köprü onarıldı, kuleleri boyandı. Alanın içerisinde bazı noktalara güvenlik amaçlı korkuluk yapıldı. Yürüyüş ve koşu için 500 metre uzunluğunda tartan pist hizmete girdi.

Daha yeşil daha canlı



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleme çalışmaları ile rekreasyon alanına yurttaşların keyifle dinlenip manzarayı seyredebileceği 2 seyir terası kazandırıldı. Meydan ile mevcut düğün salonu arasında bitki tünelinden yol oluşturuldu. Alana 54 bin 257 adet çalı grubu ve yer örtücü bitki ile süs armudu, anadolu meşesi, londra çınarı, süs elması, erguvan, çınar yapraklı dut ve leylandi olmak üzere 166 ağaç dikildi. Alana 252 ağaç ve bin 500 çalı daha dikilecek. Mevcut meydanın zemini ve alanın tamamındaki kayrak taşı zemin yenilendi. Ekipler dinlenme ve piknik alanlarındaki düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.