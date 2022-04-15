Buca'yı otogara bağlayacak olan tünelin yapımına başlanıyor

Buca ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak dev projenin Buca Tüneli ve diğer etaplarının tamamlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ihale Kamu İhale Kurumu’na (KİK) yapılan itiraz nedeniyle 8 aylık gecikmeyle sonuçlandı. 559 milyon liraya mal olacak Buca Tüneli ve devamındaki etaplar 3 yılda tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin önemli ayaklarından “Buca Tüneli”ni tamamlamak için başlattığı ihale süreci tamamlandı. Yüklenici firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan tünel inşaatını bitirmek için 2021 yılı Ağustos ayında ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından ihaleyi alan Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzaladı. Firma 559 milyon liralık bedelle tünel inşaatı ile projenin üçüncü ve dördüncü etaplarında yer alan 2 alt geçit, 8 menfez, 5 kavşak, 2 üst geçit ve duvar imalatlarını yapacak. Yer tesliminin ardından başlayacak inşaat 3 yılda tamamlanacak.

KİK en düşük teklife değil ikinciye verdi



Tünel ihalesini alan yüklenici firmanın 4735 Sayılı Kanun'un “Sözleşmelerin Tasfiyesi ve Devri” başlıklı geçici dördüncü maddesine dayanarak işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine yaklaşık 250 metresi tamamlanan tünelde inşaat çalışmaları 2019 yılı Ağustos ayında durmuştu. Projenin devam etmesi için 19 Ağustos 2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleye 25 firma katıldı. Deha Altyapı A.Ş-Feza Taahhüt A.Ş. ortaklığının verdiği 540 milyon 567 bin liralık en avantajlı teklif isteklilere iletildi. Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 559 milyon liralık teklifi ile ikinci sırada yer aldı. Hem Özkar İnşaat’ın hem de ihaleye katılan diğer firmaların KİK’e yaptığı itirazlar değerlendirildi. 8 ay süren değerlendirme sonucunda KİK, 18 milyon 433 bin lira yüksek teklif veren ÖZKAR İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ihalenin verilmesi kararını aldı.

1 milyar liranın üzerinde yatırım



Tünel önümüzdeki aylarda hizmete alınacak viyadüklerle Konak'tan şehirlerarası otobüs terminaline ulaşımı kolaylaştıracak. Şehir içi trafiğe de nefes aldıracak projenin toplam uzunluğu 7,1 kilometreyi bulacak. Tünel tamamlandığında İzmir’in en uzun karayolu tüneli unvanına sahip olacak. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli bin 674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise bin 865 metre uzunluğunda. Viyadük inşaatı, bağlantı yolları, tünel inşaatı ve diğer etaplar ile birlikte yatırım miktarı 1 milyar liranın üzerinde olacak.

Uzunluğu 2,5 kilometre



İzmir'in en uzun tüneli “Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi”nin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Çift tüp tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olacak ve 2 gidiş – 2 geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Yapılması Birinci Etap ikmal işi kapsamında 2 viyadük, 2 alt geçit ve 1 üst geçit inşatını tamamladı. Bağlantı yolları, aydınlatması yapılarak önümüzdeki aylarda kullanıma açılacak.

Yer tesliminin ardından inşaatlar başlıyor



Tünel inşaatının ihalesi ile projenin üçüncü ve dördüncü etaplarında yer alan iki alt geçit, 8 menfez, 5 kavşak, 2 üst geçit ve duvar imalatlarını içeren inşaatların ihalesi birlikte yapıldı. Projenin Homeros Bulvarı ile tünel arasında bulunan 850 metrelik üçüncü etabında Çaldıran, Hürriyet, Mehtap, Çamlık mahallerine bağlantı sağlanarak bölgede trafik problemlerinin çözümlenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 3 kavşak, bir alt geçit, bir menfez ve duvar imalatları yapılacak. Projenin 4. Etabı, imalat çalışmaları devam eden 1. etap ile tünel arasında kalan bin 773 metrelik kısmını kapsıyor. Bu aşamada 2 kavşak, 2 üst geçit, bir alt geçit, 7 menfez ve duvar imalatları yapılacak. Çalışmalar bu etapta bin 773 metrelik bölümün 750 metrelik kısmında başlayacak.

Şehir trafiğine girmeden otogara ulaşılacak



7,1 kilometrelik güzergah 35 metre genişliğinde 3 geliş 3 gidiş toplam 6 şerit bölünmüş yol ile 2,5 kilometrelik çift tüp tünelden oluşuyor. Tünel ve viyadük projesi ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden Otogar'a bağlantı sağlanacak. Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi üzerinden İzmir'in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden Otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek. Dev yatırım tamamlandığında kent içi trafik rahatlayacak, şehir trafiğine girmeden Buca’daki Homeros Bulvarı, Işıkkent’teki İzmir Otogarı’na bağlanacak.