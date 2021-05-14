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Buca’da 22 futbol sahası kadar alan yenilendi

Buca’nın dört bir yanında dönüşüm çalışmaları başlatan Buca Belediyesi, fen işleri ekiplerinin çalışmalarıyla geride kalan iki yıllık dönemde 156 bin 767 metrekarelik alanda yenileme çalışması gerçekleştirdi

Buca’da 22 futbol sahası kadar alan yenilendi
14 Mayıs 2021 Cuma 12:17

Hizmet rotasını kentin sokaklarında çizen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın talimatıyla harekete geçen Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Kılıç’ın göreve geldiği günden beri iki yıllı aşkın sürede 22 futbol sahasına denk gelecek 156 bin 767 metrekarelik alanı yeniledi. 

Vatandaşlardan ve muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda ekipler en büyük faaliyeti kilit parke taş döşemesinde gerçekleştirildi. Buca’nın çeşitli yerlerinde hizmete açılan ücretsiz otoparklar, kaldırımlar, eğimli sokak yolları başta olmak üzere çok sayıda alanda yenileme çalışması yapıldı. İki yıllık periyotta 114 bin 835 metrekare kilit parke taşı, 11 bin 718 metrekare granüllü parke taşı döşemesi gerçekleştirildi. 

KALDIRIM ÇALIŞMALARI VİTES YÜKSELTTİ 

Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde en çok talep gelen konulardan birisi olan kaldırım çalışmalarına ağırlık verildi. Yayaların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için belirlenen noktalarda ekipler bordür taşlarla toplam 28 bin 302 metre uzunluğunda kaldırım imalatı gerçekleştirildi. 

30 BİN METREKARE ASFALT YAMASI 

Fen işleri ekipleri, Buca’nın yollarında yaşanan bozulmaları tamir etmek için asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Zorlu kış şartları, doğal afetler ve çeşitli nedenlerle zarar gör,en yollarda açılan çukurlar da dolgu çalışması yapan ekipler, geride kalan iki yıllık dönemde 30 bin 214 metrekare alanda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.
 

Etiketler; #izmir #buca #buca dönüşüm
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