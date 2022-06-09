Buca’da Çevre Haftası’na anlamlı final

Çocuklara ekolojik farkındalık kazandırmak için orman temizliğinden tohum topu yapımına kadar geniş bir etkinlik takvimiyle Çevre Haftası’nı kutlayan Buca Belediyesi, finali ise mini bir fuar ile yaptı. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kostümler, eğitici oyunlar, atölyeler ve gösterilerin olduğu fuara miniklerin ilgisi yoğundu

Çevre Haftası vesilesiyle ana hizmet binası önünde yapılan etkinliklerde, Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kostümlerin defilesi gerçekleştirildi. Öte yandan Şehit Astsubay Ümit Başaran İlkokulu öğrencileri halk oyunu gösterisi sergiledi ve okulun öğrenci korosu kendi besteleri olan çevre şarkısını masa ve bardaklarla ritim tutarak müzik eşliğinde söyledi.

Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserlerin de sergilendiği etkinlikte, öğrenciler geri dönüştürülebilir kullanılmış kağıttan yeni kağıt üretimini anlatan mini workshop etkinliği gerçekleştirdi. Öte yandan Buca Belediyesi Bilim Sanat Merkezi de geri dönüşüm ve kompost ile ilgili çalışmalarını sergiledi. Buca Belediyesi ile anlaşmalı çalışan geri dönüşüm firmaları da, halkı geri dönüşüm ve çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla kendi stantlarıyla etkinlikte yerlerini aldılar.

Etkinlikte, geri dönüşüme katkı sağlamak isteyen Bucalılar, ambalaj atıkları ve atık yağlarını getirerek kampanyaya katıldılar. Kampanya kapsamında 5 litre atık yağa 1 litre deterjan, 10 adet ambalaj atığına bez çanta verildi.