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Buca’da tam donanımlı arama kurtarma ekibi

Ülkemizde yaşanması olası afetlerde alarma geçmek için kurulan Buca Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi BUCAKUT, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından İl Afet Müdahale Planı’na (TAMP-İzmir) dâhil edildi. Tamamı belediye personelinden oluşan 40 kişilik gönüllü ekip, gerekli durumlarda görev yapmak için sahada olacak

Buca’da tam donanımlı arama kurtarma ekibi
21 Şubat 2022 Pazartesi 11:14

Yaşamın her alanında hemşehrilerinin yanında olmak için çalışan Buca Belediyesi’nin bir yıl önce afet durumlarında hızlı müdahale edebilmek amacıyla kurduğu arama kurtarma ekibi (BUCAKUT), tüm eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Tamamı belediye çalışanından oluşan 40 kişilik gönüllü ekip, doğal afetlere müdahale edebilecek kapasiteye sahip hale geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yangın söndürme ve afet müdahale eğitimleri alan ekip, imzalanan protokol kapsamında ortak faaliyetlerde de yer aldı.  Sahadaki ilk sınavını Antalya’da yaşanan orman yangınlarında veren BUCAKUT, buradaki başarılı çalışmalarıyla yöre halkının da takdirini topladı.

BELEDİYEDE GENİŞ KAPSAMLI TATBİKAT

Buca Belediyesi’nin ana hizmet binasında bir ilki gerçekleştirerek vatandaşların da dâhil edildiği geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştiren BUCAKUT, olası acil durumlar için eksikleri tespit etti. Ekipmanını tamamlayan BUCAKUT, AFAD’ın verdiği hafif arama kurtarma eğitimini de başarıyla bitirerek İl Afet Müdahale Planı’na alındı.

Aynı zamanda AFAD’ın yerel düzeyde çözüm ortağı da olan BUCAKUT,  AFAD, İzmir İtfaiyesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Etiketler; #izmir #buca #arama kurtarma #bucakut
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