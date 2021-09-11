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Buca’da üreticinin de tüketicinin de yüzü gülüyor

İzmir’in merkezinde en fazla tarım arazisine sahip Buca’da sürdürülebilir kırsal kalkınma programı başarıyla devam ederken, Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de şaha kalktı

11 Eylül 2021 Cumartesi 13:22

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentte tarım devrimi yaptı. Pandemi başında uygulamaya geçirilen Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı ile Türkiye’ye örnek olan Buca Belediyesi, köyler belgesindeki Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne de destek verdi. Belediye, Belenbaşı, Kaynaklar, Karacaağaç, Doğancılar ve Kırklar mahallelerindeki üreticilerin Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşmelerine öncülük etti. Kooperatifi canlandırarak köylüye can suyu olan Buca Belediyesi, tüketiciye de sağlıklı ürünleri uygun fiyatla ulaştırmak için gerekli tüm fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdi.  

PAZARLAMA DA TAMAM


Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, artık Buca Belediyesi önü ve Şirinyer’de açılan satış tezgâhlarında, ilçeye özgü kavun, bardacık ve üzümü üreticiden tüketiciye ulaştırıyor.  Bin 300 Buca Belediyesi çalışanının market alışverişlerinde kullandığı Üzüm Kart’ın da geçerli olduğu tezgâhlar, Bucalılardan büyük ilgi görüyor. 


 

Etiketler; #buca #izmir buca #buca tarım #Erhan Kılıç
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