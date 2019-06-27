Bucalı kadınların el emeği sergilendi

Bucalı kadınlar, Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi'nin düzenlediği el emekleri sergisinde hünerlerini ortaya koydu. Takı tasarımından ahşap boyamaya, ev aksesuarlarından iğne oyasına, katı sanatından mozaiğe kadar pek çok el emeği ürünün yer aldığı sergiler göz kamaştırdı.

Buca'da faaliyet gösteren dernek, el sanatları merkezleri ve Buca köylerinde el emeği göz nuru ürünler üreten Bucalı kadınlar çalışmalarını 'El Emekleri' sergisinde görücüye çıkardı. Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen sergi Buca Belediyesi hizmet binası önünde kuruldu. Gıda tüketimi Organik reçellerden makarnalara, ince ince işlenip boyanmış ev aksesuarlarından her zevke uygun dizilmiş çeşit çeşit takı tasarımlarına kadar yüzlerce ürünün sergilendiği stantlar vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Stantları dolduran Bucalılar, özellikle pasta, börek ve tatlılardan tüketti. Özenle hazırlanmış el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları gezen ziyaretçiler Bucalı kadınların maharetli ellerinden çıkan birbirinden güzel eserleri beğeniyle inceledi. Akşam saatlerine kadar süren el emekleri sergisiyle kadınlar, yeteneklerini geliştirmelerine imkan verilirse neler yapabileceklerini gururla sergiledi.