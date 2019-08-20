Bucalılar, orman için gönüllü oldu

İzmir'de günlerdir süren orman yangınlarının üzüntüsünü yüreğinde hisseden Buca halkı, belediyeyi mesaj yağmuruna tutarak yangınların söndürülmesi ve yeniden ağaçlandırma için gönüllü oldu. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 'Bizler için sizlerin can güvenliği her şeyden önemli. Yeşillendirme için elbette el ele vereceğiz' dedi.

Birbiri ardına çıkan yangınlarla yüzlerce ağacın ve binlerce orman sakini canlının yok oluşuna seyirci kalamayan Buca halkı, bu konuda adres gördüğü belediyeye pek çok mesaj atarak söndürme işlemleri için organizasyon yapılırsa gönüllü olduğunu dile getirdi. Mesajlardan kaynaklı duygulandığını ve gururlandığını dile getiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bu güzel yürekli insanların hepsine teşekkür ediyorum. Konu komşu bir olup ekip kurulmasını isteyenlerden yeşillendirme çalışması için projeleriyle gelenlere kadar pek çok hemşehrimiz bize ulaştı. Hepimizin malumu, ciğerlerimiz yanıyor. Günlerdir kül olan ağaçlar, oraları mesken tutan bin bir çeşit canlının yok oluşu uykularımızı kaçırıyor" dedi.

Farkındalık yaratacağız

Orman yangınlarına karşı farkındalık yaratmak için Buca Belediyesi olarak pek çok çalışma yürüttüklerini de anımsatan Kılıç, "Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerde bu çalışmaların ufak da bir katkısı varsa bizleri mutlu eder. Bu konu ile ilgili başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere pek çok belediye tüm imkânlarını seferber etti. Bizler için can güvenliği her şeyden önemli. Söndürme işlemi uzmanlık istiyor ancak yeşillendirme için elbette el ele vereceğiz" diye konuştu. n Ayça Yeriş