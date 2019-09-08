Bütün dünya iftihar edecek

Nergis çiçeği ile ünlü Karaburun’da azalan nergis üretimini artırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. 64 üreticiye 317 bin 500 adet nergis soğanının dağıtımı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı törenle başladı. Başkan Soyer, “Nergis tekrar Karaburun’un, Mordoğan’ın sembolü olacak ve bütün Türkiye, dünya bununla iftihar edecek”dedi.

İzmir’de tarım ve hayvancılığı desteklemek, kooperatifleri güçlendirmek için bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sefer Karaburunlu üreticileri sevindirdi. Nergisi ile ünlü Karaburun’da giderek azalan nergis üretimini artırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan nergis soğanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı törenle üreticilere dağıtıldı.

Karaburun Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarım konusunda yapılan çalışmalarla İzmir’in tüm Türkiye’ye örnek olduğunu, Türkiye’nin izleyeceği bir yol haritasını ortaya koyduğunu belirterek, “Bu çalışmalara biz şunu ortaya koyduk. Topraklarımız bereketini yitirmedi. Bu topraklar çok daha fazlasına muktedir ve biz bu toprakların bize verdiği nimetlerle hiç kimseye muhtaç olmadan hayatımızı sürdürebiliriz. Bu memleketin ekonomisi zaten böyleydi. Biz kimseye muhtaç olmadan kendi ürettiğimizle hayatımızı devam ettirirdik. Tüm dünyaya arpayı, buğdayı biz satardık. Dünya bize tahıl ambarı derdi. Yanlış tarım politikaları bizi bu noktaya getirdi. Ne yapıp ne edip,&nbs p; doğrusunu yerine koyup, tekrar bu toprakların bereketini hatırlayıp geleceğimizi yeniden inşa etmek mecburiyetindeyiz. Dilerim ki çocuklarımız, torunlarımız ‘benim babam, benim anam toprakla uğraşırdı, çiftçiydi onun için bununla gurur duyuyorum’ diyecekleri günleri yaşarız” dedi.

Karaburun’un sembolü olacak

Konuşmasında Karaburun’da nergisin yok olmaya başladığına dikkat çeken Başkan Soyer, “Buna tahammül etmemiz, sineyi çekmemiz mümkün olamaz. Nergisi tekrar gün ışığına çıkartmak, üreticiyle buluşturmak, aile ekonomisine katkı koymak mecburiyetindeyiz. Hazırladığımız fideleri sizlere dağıtacağız. Nergis tekrar Karaburun’un, Mordoğan’ın sembolü olacak ve bütün Türkiye, dünya bununla iftihar edecek” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çalışma kapsamında 64 üreticiye her bir üreticiye 5 bin adet dağıtılacak şekilde toplamda 317 bin 500 adet nergis soğanı dağıtacak. Dağıtılan nergis soğanları 64 dekarlık alanda dikilecek.

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

Nergis’in Karaburun’un bölgesinde yetiştiğini ancak şuan üretimin sona erdiğini söyleyen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Bunun nedeni hastalık ve bilinçsiz üretim. Belediyemizin desteği ile bundan sonra daha sağlıklı nergis çiçekleriyle üretime katılacağız. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum ve ‘iyi ki varsınız, yanımızdasınız’ diyorum” şeklinde konuştu.