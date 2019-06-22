Büyükşehir Belediyesi'ne ödül yağdı

Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmirdeniz", "Portakal Vadisi" "Gürçeşme Doğa Keşif Parkı ve Kuşaklar Arası Etkileşim Merkezi" ile "Sasalı İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü" projeleri farklı kategorilerde birinciliği kazandı. Ödül töreni Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak. Çevre projeleriyle Türkiye'de yerel yönetimler arasında öncü bir rol üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki başarısını dünya çapındaki ödüllerle de kanıtladı. Büyükşehir Belediyesi, “ISBS2019 Sustainability Award - En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması”nda dört projesiyle, dört büyük ödül kazandı.

Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Texas Tech Üniversitesi, Texas A&M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü ve ABD Yeşil Binalar Konseyi’nden kent uzmanlarının oluşturduğu yarışma jürisinin yaptığı değerlendirmeye göre "İzmirdeniz-İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme" projesi "Sürdürülebilir Kent" alanında, "Portakal Vadisi" projesi "Sürdürülebilir Çevre" alanında, "Gürçeşme Doğa Keşif Parkı ve Kuşaklar Arası Etkileşim Merkezi" projesi "Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk" alanında, "Sasalı İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü" ise "Sürdürülebilir Tarım" kategorisinde birinciliği elde etti. Önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 4 . Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamında yarışmanın ödül töreni gerçekleştirilecek. 19 Temmuz'da Dallas kentinde düzenlenecek törenle dört projenin de ödülleri sunulacak.

İşte ödüllü projeler:

Portakal Vadisi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da 200 bin m² alanda hayata geçireceği projeyle Portakal Vadisi olarak anılan alan kent parkına dönüştürülecek. Kentin yeni bir cazibe merkezi kazanmasını sağlayacak projeyle, alanın sahip olduğu su toplama havzası olma özelliği korunarak iyileştirilmesi hedefleniyor. Kafeterya, piknik alanı, çocuk oyun alanları, koşu/yürüyüş/ bisiklet parkurları, seyir terasları, eğitim bahçeleri, amfi, gölet gibi unsurlar da projede yer alıyor. İlçede büyük bir hipodromun yer almasından yola çıkılarak projeye padok alanı da dahil edildi.

İzmirdeniz" Projesi:

Yenilikçi ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan İzmirdeniz Projesi ile Mavişehir-İnciraltı Kent Ormanı arasındaki 40 Km’lik kıyı şeridi tasarımla yenilendi. İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Körfez’in gösteri mekanı olarak kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Yaratıcılıklarını İzmir için bir araya getiren 100’e yakın tasarımcı, kıyıyı 4 gruba ayırarak planladı. Karşıyaka, Bayraklı, Konak-Alsancak ve Güzelyalı kıyıları için fikir projeleri üretildi. Kıyılara iskeleler, heykeller, kesintisiz gezinti yolları, bisiklet yolları, özel peyzaj düzenlemeleri, oyun parkları kurularak, sadece kıyıların değil, kentteki yaşam biçiminin de zenginleşmesi sağlandı. "İzmirDeniz" projesi, deniz kenti İzmir'in bu kimliğini daha da pekiştirdi. Projeyle kentlilerin denizle ilişkisi güçlendirildi, sahiller buluşma mekanı olarak daha yoğun bir kullanıma kavuştu. İnciraltı'ndan Mavişehir'e kadar uzanan kıyı şeridi şiirsel bir güzelliğe büründü.

Gürçeşme Doğa Keşif Parkı ve Kuşaklar Arası Etkileşim Merkezi:

İzmir kent merkezindeki en büyük ve nitelikli yeşil alanlardan biri olan eski huzurevi arazisini koruyarak sürdürülebilirliğini sağlayacak proje aynı zamanda çocukların doğa ile bağ kurarak ve doğayı keşfederek öğrenebilecekleri bir alan yaratmayı hedefliyor. Proje aynı zamanda alanın önceki kullanımı olan huzurevi fonksiyonunun alan içerisinde korunarak, “kuşaklararası etkileşim” ile bilginin ve tecrübenin de sürdürülebilirliğini sağlayacak.

Kent parkı haline getirilecek alanda sıfır atık ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde atölye yapıları için hiçbir kazı-dolgu yapılmayacak ve beton dökülmeyecek. İzmir Limanı'ndan temin edilen eski konteynerler atölye yapısı olarak yeniden tasarlanacak. Böylece hem geri dönüşüm sağlanacak hem de İzmir'in liman kenti kimliğine vurgu yapılmış olacak. Aynı şekilde sürdürülebilirlik prensipleri kapsamında oyun ekipmanları da sadece ahşap, geri dönüştürülmüş malzeme ve metalden tasarlandı. Ekonomik anlamda, çocuklarına doğada oynama-keşfetme imkanı yaşatmak isteyen aileler, kilometrelerce yol yapmadan şehrin merkezinde bu imkana toplu taşıma ile ulaşabilecek.

“Sasalı İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın doğu bölümünde, 15 bin metrekarelik alanda yer alacak “Sasalı İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü”nde vatandaşları ve çocukları bilgilendirmek için eğitim salonu, laboratuvar ve kütüphane olacak. Binanın dışında ise iklim değişikliğinin tarıma etkilerini gösteren uygulama seraları kurulacak. İlerleyen yıllarda kuraklık nedeniyle açık alanda tarım yapılamayacağı için seralarla oluşturulan kapalı alanlarda örnek uygulamalar yapılacak. Seraları gezmeden önce öğrencilere ve vatandaşlara iklim değişikliğinin etkileri anlatılacak. Alanda arılar ve böcekler için uzun uçuşlar arasında dinlenmesine olanak sağlayacak 10 adet böcek oteli de olacak.