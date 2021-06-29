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Büyükşehir'den Kiraz'daki kadınlara eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Kiraz ilçesinde kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği ve zorla evlendirme gibi konularda eğitim verdi

Büyükşehir'den Kiraz'daki kadınlara eğitim
29 Haziran 2021 Salı 15:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü kadınların eğitime, istihdama, karar alma mekanizmalarına ve kentsel hizmetlere yaygın bir şekilde katılımını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “eşit yurttaşlık” ilkesi doğrultusunda kentin en ücra bölgelerinde yaşayan kadınlara ulaşarak, onlara eğitim vermeyi hedefleyen  Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara Kiraz ilçesinden başladı.

Ekipler Kiraz'da tarım işçisi kadınlara ulaşarak, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele konusunda yaptığı çalışmaları anlattı. Tarım işçilerine müdürlük bünyesinde verilen hizmetlere ulaşmak istemeleri durumunda ihtiyaç duyacakları iletişim bilgilerinin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Sorunlarla mücadele yöntemleri anlatıldı


Köylerdeki çalışmanın ardından Kiraz merkezde de kadınlarla buluşan ekipler, buradaki ilk eğitimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın üreme sağlığı, günlük yaşamın stres ve kaygılarına bağlı olarak gelişen sıkıntılarla mücadele etmelerine yönelik yapılması gerekenleri anlattı. Yapılan atölyelerde kadın ve erkeğin toplumsal, kültürel olarak belirlenen rollerinin kadınlara etkileri, kadın üreme sağlığı ve hijyen eğitimleri verildi. Günlük hayatta kadınların yaşadıkları sorunlarla mücadele yöntemleri de anlatıldı.

Kadın bedeni ve üreme sağlığından, çocuklarla güvenli ilişkilere, çocuk yaşta ve zorla evliliklerin psikoloji, kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarına kadar geniş kapsamlı eğitim verildi. Psikologlar eşliğinde ise nefes ve güvenli alan egzersizleri yapıldı.

Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra meslek odaları işbirliği ile düzenlenen ve 3 ile 7 hafta arasında sürecek eğitimlere; uzman psikolog, sosyolog, eğitmen, çocuk gelişimci, İzmir Barosundan gelen hukukçular katılıyor. Eğitimler, farklı ilçelerde de verilecek.

Etiketler; #izmir #kiraz #kadın eğitim
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