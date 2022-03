Büyükşehir’den down sendromu için farkındalık etkinliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Down Sendromu Derneği’nin 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Down Sendromu Derneği, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde etkinlik düzenledi. Down sendromlu bireylerle ailelerinin bir araya geldiği etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Boomerang Tiyatro Topluluğu’nun gösterileri, kukla ve tiyatro etkinliklerinin yanı sıra down sendromlu bireylerin danslarıyla renklendi. Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu da down sendromlu Elif Güler yaptı. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu, down sendromlu bireyler ve aileleri katıldı.

Eşit yurttaşlık vurgusu



Etkinlikte konuşan Anıl Kaçar, “Bu sorunu, sorun yaşayanlar adına konuşmak değil, birlikte çözmek, birlikte üretmek, dayanışmayla hayata geçirmek üzere varız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak farklılıklarla birlikte yaşamanın mümkün olduğunu ifade ederek eşit yurttaşlık temelinde hak savunuculuğu adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz dünyanın renkleriyle birlikte mutluyuz” dedi.

“Engelsiz bir kentte yaşamanın mutluluğunu taşıyoruz”



İzmir Down Sendromu Derneği adına etkinliğe katılan Prof. Dr. Meral Özçınar ise engelsiz bir kentte yaşamanın mutluluğunu taşıdıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Engelsiz bir kentte yaşamak sadece slogan değil, hayatın her alanına sirayet etmiş bir gerçek. Belediye ile çok kıymetli bir işbirliğimiz var.” Dernek Yönetim Kurulu Üyesi down sendromlu Ayça Karagöz de “Bizim gibi bireyleri, yürütmek istedikleri çalışmalar konusunda yüreklendirin. Bize saygı gösterin. Şu anda toplumun içinde var olabiliyorsak, bu sizin sayenizde. İyilikler içinde kalın” diye konuştu.