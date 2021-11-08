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Büyükşehir’den ilçe belediyelerine çöp kamyonu desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerinin temizlik hizmetlerine modern araçlarla destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak 10,5 milyon liralık maliyetle satın aldığı 15 çöp kamyonunu ilçe belediyelerine hibe etti

Büyükşehir’den ilçe belediyelerine çöp kamyonu desteği
08 Kasım 2021 Pazartesi 15:06

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in daha temiz ve doğayla uyumlu İzmir vizyonu doğrultusunda ilçe belediyelerine evsel atıkları hızlı ve sağlıklı bir şekilde toplamaları için araç desteği veriliyor. Son olarak 10 milyon 500 bin liralık maliyetle satın alınan son teknoloji 15 çöp kamyonu ilçe belediyelerine hibe edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl Buca Belediyesi’ne de 23 çöp kamyonu hibe ettiğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı Murat Koçak, “Yeni hibe edilen araçlarla birlikte ilçe belediyelerine yaklaşık 30 milyon liralık araç desteğinde bulunduk. Çöp kamyonu dağıtımını ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre belirledik. Yeni dağıtılan 15 adet çöp kamyonunun 9’u 13 metreküp 6’sı 8 metreküp hacmine sahip. Daha temiz bir İzmir için çalışıyoruz” dedi. Yeni araçlar özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan turizm bölgelerinde hizmet kapasitesini artırmak için Karaburun, Dikili, Foça, Seferihisar, Menderes ile araç ihtiyacı bulunan Balçova, Kemalpaşa, Tire, Beydağ ilçelerine hibe edildi.  

11 bin 500 çöp konteyneri de dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca Eylül ayında 30 ilçe belediyesine toplam 5 bin 500 yeni çöp konteyneri de hibe etti. Geçen yıl dağıtılan 6 bin çöp konteyneri ile hibe edilen çöp konteyneri sayısı 11 bin 500'e ulaştı. Çöp konteynerlerinin dağıtımı ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre belirlendi. TSE'ye uygun, galvaniz kaplamalı metal çöp konteynerlerinin kapasitesi ise 770 litre.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #çöp kamyonu
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