Büyüküşehir'den Bayraklı'ya yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, büyükşehir daire başkanları ve Bayraklı Belediyesi'nden ilgili müdürlerle Bayraklı'yı gezdi.

İlçede yapılacakları yerinde inceleyerek not alan ekipler, bambaşka bir Bayraklı için çalışmaları başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim sürecinde Cengizhan Mahallesi ziyaretinde söylediği gibi, kentin sadece ön sıradakilerine değil, arka sıradakilerine de hizmet götürmek için çalışan Gökçe ve Başkan Sandal, çevre düzenlemesi ve yeşil alanların artırılmasından asfalta, bisiklet yollarından parklara kadar ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalara başlanacağını belirtti.

Yeşil alanlara öncelik

Bayraklı sokaklarını gezerek, alanda çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile bir araya gelerek, projeleri yerinde inceledi. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nden başlayarak ilçeyi dolaşan ikili ve beraberindeki heyet, Bayraklı'da başlayacak yatırım atağı kapsamında yapılması gerekenleri görüştü. Smyrna Meydanı Caddesi üzerinden Osmangazi, Çiçek, Alpaslan ve Cengizhan mahallelerinde incelemelerde bulunan ekipler, özellikle ilçede yeşil alanların artırılması, yolların asfaltlanarak iyileştirilmesi, ihtiyaç olan yerlere kaldırım yapılması gibi konularda yapılacakları planladı.

Sosyal tesis ve taziyeevi

Cengizhan Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik dev alan üzerine kurulan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı içine sosyal tesis ve taziyeevi yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Genel Sekreter Gökçe ve Başkan Sandal, bölge halkının ihtiyacı olan ve yurttaşların rahatlıkla faydalanabileceği, nefes alıp, hoşça vakit geçirebileceği bir kafeterya projesini kısa sürede o bölgede hayata geçirecek. n Müge Yunt

Arka sıradakiler vurgusu

Seçim döneminde Cengizhan Mahallesi ziyareti sırasında yaptığı konuşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bundan sonra bu kentin ön sıradakilerine değil, arka sıralarına daha çok hizmet edeceğiz. Asıl önceliğimiz Cengizhan Mahallesi olacak, Cengizhan Mahallesi gibi mahallerimiz olacak. Önce bu mahalleye elimizi uzatacağız. Önce bu mahallenin gençlerine elimizi uzatacağız" demişti.