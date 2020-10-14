Cadde ve sokaklar adeta göle döndü

İzmir'de, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı, yolun karşısına geçerken suya kapılan bir kadını çevredekiler kurtardı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye ederken, her yağmurda aynı durumu yaşadıkları için belediyeye tepki gösterdi

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası beklenen yağmur özellikle Konak ve Bayraklı gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu. Kentteki cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolup, taştı. Özellikle tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi kent sakinlerinin uğrak yerleri sağanaktan olumsuz etkilendi. Kemeraltı ve Bayraklı Sevgi Yolu'nda zemin katta kalan birçok iş yerinde su baskınları meydana geldi. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye ederken, her yağmurda aynı durumu yaşadıkları için tepki gösterdi.

Kadın suya kapıldı

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ayakkabılarını ellerine alıp, çıplak ayakla yürüdüğü görüldü. İki Suriyeli çocuğun ise kıyafetlerini çıkarıp, iç çamaşırıyla yağmur sularıyla dolmuş yollarda oynaması dikkat çekti. Sağanakta göle dönen Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçerken, suya kapılıp yere düşen bir kadını, vatandaşlar kurtardı.

Duvar çöktü

Kentte yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanak yağmur, adeta hayatı felç etti. Zemini yumuşayan bir istinat duvarı, yol kenarındaki bir otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, çalışma başlattı. Otomobilinin üzerine duvar devrilen Serkan Turan, "Bir anda aracın üzerine duvar devrildi. Gümbürtü duyduk. Ses üzerine dışarı çıkınca bunu gördüm. Başka bir aracımız daha vardı. Onu 5 dakika önce çekmiştik. Eğer çekmeseydik onun da üzerine devrilecekti" dedi. Bayraklı ilçesinde dükkan, market ve kafeteryaların yoğunlukta olduğu Sevgi Yolu'nu sağanak yağmur nedeniyle su bastı. Yağmur suları kısa sürede yükseldi. Arabaların zorlukla geçtiği sokakta, vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Esnaf, her ne kadar yağmur öncesinden önlem alsa da faydası olmadı. Yağmur suları dükkanların girişine kadar yükselerek, kısa süreliğine hayatı durdurdu. Ellerine süpürgeleri alan çarşı esnafı, iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Bazı market çalışanları, hortumlarla suları sokağın başına akıttı. Yanına şemsiye almayan vatandaşlar, dükkanların kepenklerinin altına sığındı.

Kemeraltı'nı su bastı

Sağanak nedeniyle İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok iş yerini su bastı. Esnaf, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Çarşıda gelinlik mağazası işleten Mevlüt Uygan, yıllardır aynı dertten muzdarip olduklarını belirterek, "Bu yaz İZSU'nun yetkilileri geldi, buraya bir tane derin kanal kazdılar ve motor koydular. Bütün esnafa da buradaki motorun otomatik olarak çalışacağını ve bütün suyu çekeceğini söylediler. Geçen günlerde yine yağmur yağdı ve yine su bastı. İZSU yetkililerini yağmurdan önce aradım ve dedim ki burada sokaklar su doldu, gitmiyor, gelin ve kanalın motorunu açın. Bütün lağımlar taştı, sokakları ve iş yerlerini yine su bastı. Bir saat sonra çıkıp geldiler, motoru el yordamıyla açtılar. Sonra tekrar bize dedikleri gibi otomatiğe almadılar, çünkü elektrik parası gitsin istemiyorlar. Bugün yine aynı şekilde yağmur yeni başlarken açtım. İZSU yetkililerini telefonla uyardım. Ancak gelip motoru açmadılar ve hiçbir sorun olmaz dediler. Ancak yine durum bu. Buradaki motoru otomatiğe alsalar bütün sorun çözülecek, ancak İZSU elektrik parası peşinde koşuyor" dedi. Erdem Sak ise çarşı sokaklarındaki suyun toplandığı bir kuyu yapıldığını ve buraya motor bağlandığını, İZSU yetkilileri tarafından kendilerine her türlü tedbirin alındığının söylendiğini belirterek, "Ancak yine durum bu. Gelip, halimizi görsünler. Bizler her sene bu rezilliği çekiyoruz" dedi.

Belediyeye tepki

Bayraklı Sevgi Yolu'nda iş yerini su basan esnaftan Öner Yılmaz, 30 yıldır aynı şeyi yaşadıklarını belirterek "Her yere sesleniyoruz, bağırıyoruz. Geçmiş Büyükşehir Belediye Başkanı'na defalarca söyledik. Şu an yeniden sesleniyoruz. Şu esnafın haline bakın. Geçen gün aynı şekilde oldu. Bunun çaresi var. Ya Sevgi Yolu'ndan pompa istasyonuna basacaklar ya da buradan Smyrna'ya (İzmir'in tarihi adı ve bölgedeki antik kent) bağlayacaklar. Su pompasını bağlayın. Nedir bu halkın çektiği çile? Bu gündüz oldu, gece sel bassaydı ne yapacaktık? Bir vatandaş olarak ne yapmamız gerekiyor daha? Burası ilçe belediyesine değil, Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bize yazık değil mi? Kalkıp bunu da Cumhurbaşkanı'na söyleyecek halimiz yok. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu söyleyemiyoruz" dedi.

Bir diğer esnaf Ümit Küçük ise "Yağmurlarda hep böyle oluyor, dükkanın önünü su alıyor. Her gün uğraşıyoruz. Suyun içinde yüzüyoruz. Fare buldum bir tane, canlıydı, ben öldürdüm. Pis lağımlardan geliyor buraya. Fareler yüzüyor" diye konuştu. Diğer bir esnaf Edip Apaydın, "Bayraklı'da en ufak bir yağmurda bu durumu yaşıyoruz. Esnaf olarak baya bir uğraş içindeyiz. Kanalizasyon sisteminin onarılması lazım bir an önce. Kötü durumdayız. Umarım yetkililer bir şey yapar. Ufak bir çalışma bile faydalı olur. Biz önlem almasaydık, dükkanların içine girecekti. Herkes elinde süpürgelerle uğraşıyor" dedi.