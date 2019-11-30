Çakıroğlu'nun ismi okulda yaşayacak

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisiyken bölücü örgüt üyeleri tarafından saldırıya uğrayarak şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi Bornova Pınarbaşı Semti Gürpınar Mahallesinde bir ilkokula verildi.

Okula Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin verilmesini değerlendiren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Şehit kardeşimizin isminin yine şehit edildiği ilçede bir okula verilmesi gerçekten bizler için memnuniyet verici. Kardeşimizin isminin yaşatılması için yaptığımız başvurunun gerçekleşmesinde Emeği geçen AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım'a, Mahmut Atilla Kaya'ya, Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yahşi'ye bu konuda gösterdikleri hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Partimizin iki değerli Milletvekili Sayın Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaolu'da da bizi hiç yalnız bırakmadıkları için şükranlarımı sunuyorum. Okulunu bitirdiğinde öğretmen olmak isteyen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin bir okula verilmesi bizler için büyük mana taşıyor. Aynı zamanda bir üniversite ve eğitim şehidi olan Fırat Ege Üniversitesinde ve Türkiye'de çok şey değiştirdi. Bizler de onun ismini ve mücadelesini yaşatmakta geri adım atmayacağız." açıklamasını yaptı.

Milli görev yapıyoruz

İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mücadele ve dava arkadaşımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin bir ilkokula verilmesi Ülkücü Türk Gençliğinin yaptıklarının meşru ve milli bir görev olmasının ispatıdır. İzmirli Ülkü Ocaklılar olarak, bu konuda İl Başkanımız Sayın Veysel Şahin'in gösterdiği dikkat, ciddiyet ve ülkücü sorumluluk için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Okulda okuyan 604 Öğrenci için Ülkü Ocakları Genel Merkezinin Hazırladığı Çocuklar İçin, Nutuk, Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitapları ile birlikte santranç takımı da hediye edeceklerini söyleyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, okul açılışına MHP ve AK Partiden Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri ve Ülkü Ocakları genel Başkanı Sinan Ateş'in de katılacağını söyledi. Şahin ayrıca tüm vatandaşları açılışa davet etti.