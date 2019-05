Cemil Tugay: Amerikalı bayram kutluyor, biz acıları hatırlıyoruz

Karşıyaka Belediyesi önünde gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama töreninde önemli mesajlar veren Belediye Başkanı Cemil Tugay, günümüz Türkiye'sinde işçinin ve emekçinin hakkını alamadığını vurguladı. "Aramızda kaç kişi 1 Mayıs'ı bayram gibi hissediyor?" diye soran Tugay, "Halbuki pek çok yerde, Amerika dahil bayram olarak kutlanıyor. Bizde ise acılarla hatırlanan bir gün" dedi.

Sendika temsilcileri ve işçiler, sabah saatlerinde Karşıyaka Belediyesi önünde düzenlenen törene katıldı. Sendika temsilcilerinin birlik ve beraberlik mesajları vermesi ve 1 Mayıs Marşı'nın söylenmesinin ardından konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, şunları söyledi: "Bayramınız kutlu olsun. Ben dar gelirli bir ailenin çocuğu olan bir öğretmenin yine zor şartlarda yetişmiş çocuklarından biriyim. Benim babam, inandığı doğrular için mücadele ederken oradan oraya sürülen bir adam oldu. Biz de bir sürü sıkıntı yaşadık. Ama her zaman onurlu insanlar olarak kalmayı tercih ettik. Onurumuzu korumak, her şeyden önce geldi. Bugün belediye başkanıyım ve bana bağlı çalışanların haklarını yememem için, onların haksızlığa uğramaması için gözümün içine bakan binlerce işçinin çalıştığı bir kurumun sorumluluğunu almış durumdayım. Hayatım boyunca verdiğim mücadele var, inandığım değerler var. Şu an aldığım sorumluluk var. Kendime sabahleyin onu sordum. Bu günü ben bayram gibi hissediyor muyum? Aramızda kaç kişi 1 Mayıs'ı bayram gibi hissediyor? Halbuki 1 Mayıs pek çok yerde, Amerika dahil bayram olarak kutlanıyor. Ama bizde acılarla hatırlanan bir gün."

Her şeye rağmen

İşçilerin bir mesaj vermeye çalıştığını belirten Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her 1 Mayıs'da bir araya gelen on binlerce emekçi bir şey söylemeye çalışıyor. Ama onu kimin duyup kimin duymadığının belli olmadığı bir gün. Ben üzgünüm. Bugün yaşadığım ülkede emekçinin hakkını aldığına haklarına sahip olduğuna inanmıyorum. Bunun için daha fazla mücadele etmemiz gerektiği çok açık. Ben bunun siyasi kanadında bir siyasetçi ve yerel yönetici olarak kendimi bir şeyler yapmak zorunda hissediyorum. Bir şeyler yapmak zorundayız. Size çok büyük sözler veremem ama seneye 1 Mayıs'ta yaşar ve o günleri görürsek daha fazla mutlu olan çalışanlarla göz göze bakan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Bunun için çalışacağım. Söz veriyorum size. Her şeye rağmen bayramınız kutlu olsun. Emekçinin sömürülmediği, hakkının yenmediği kardeşçe yaşadığı gün olsun. Yürekten bayramınız kutluyorum."

İşçiler belediye önündeki törenin ardından gruplar halinde Gündoğdu Meydanı'ndaki etkinliklere katılmak üzere Karşıyaka İskelesi'ne doğru yürüdüler. Bu yürüyüş sırasında Tugay da, sendika temsilcileri ile birlikte işçilere eşlik etti.