Çeşme'de 195 göçmen yakalandı

Çeşme, Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde 195 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme'de 195 göçmen yakalandı
06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:35

Çeşme ilçesinde de sahil güvenlik botu hareket halindeki lastik botu durdurdu. Botun içindeki 28 Filistin, 12 Suriye, 5 Somali ile Yemen ve Irak uyruklu 47 düzensiz göçmen gözetim altına alındı. 

Selçuk ilçesi Pamucak açıklarında ise sahil güvenlik helikopteri ve mobil radar tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Ekipler, buradaki 49 Afganistan ve 9 Suriye uyruklu 58 göçmeni yakaladı. 

Çeşme ilçesi Alibostan Koyu önlerinde de lastik bot içinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 44 düzensiz göçmen yakalandı. 

Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde ise lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen 46 Afganistan uyruklu göçmen, ekiplerce müdahale edilerek gözetim altında alındı. 

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