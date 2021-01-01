Çeşme'de 300 polis yılbaşı mesaisi yaptı

Çeşme'de 300'ü aşkın polis ekibi, yılbaşı gecesi ilçedeki asayişi sağlamak için görev yaptı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Çeşme'de de emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Emniyet binasına gelerek personelin yeni yılını kutlayan Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, "Çeşme'nin güvenliğini sağlamak boynumuzun borcu. Sabah saatlerine kadar insanlar evlerinde olacaklar ama olası taşkınlıklara ve kısıtlamayı delenlere anında mücadele edeceğiz. Sabah saatlerine kadar ben de dahil olmak üzere asayişi hep beraber sağlayacağız. Evlerde, villalarda veya özel mülklerde adli vaka, kavga veya parti şeklinde toplanma, pandemiye aykırı bilgi ihbar aldığımızda anında müdahale edeceğiz. Asayişi bozmaya yönelik hiçbir harekete izin vermeyeceğiz" dedi. Ekipler, ardından görev bölgelerinde mesaiye başladı.

Bakan Yardımcısı Ersoy,polisleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, yeni yıl denetimleri kapsamında geldiği İzmir'de yılbaşında görevli polis memurlarını ziyaret etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yeni yıl denetimleri kapsamında, önceki gün saat 21.00 sıralarında İzmir’e geldi. Bakan Yardımcısı Ersoy daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Kemalpaşa ilçesinde bulunan polis kontrol noktasına geçti. Görevli personelin yeni yılını kutlayan Ersoy, denetimler hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Ersoy, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Ersoy, "Kovid-19'a karşı millet olarak verdiğimiz mücadelede, milletimizin bu tedbirlere çok yoğun bir şekilde uymasıyla çok iyi sonuçlar almaya başladık. Yeniden düşüş trendini yakalamayı başardık. Geldiğimiz bu noktadan geriye düşmemek, yeniden salgınla ilgili rakamlarımızın kötüleşmemesine fırsat vermemek için hafta sonu uyguladığımız sokağa çıkma yasağını bu hafta yılbaşı münasebetiyle yılbaşından itibaren başlattık ve tedbirlerimizi aynı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. İçişleri Bakanlığı olarak yılın ilk gününde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına alınan tedbirler hakkında konuşan Ersoy,açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Tedbirlerin uyulmasını takip ediyoruz. Bir yandan da görevi başında olan ekiplere destek amacıyla ziyarette bulunduk.