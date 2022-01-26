Çeşme'de ağaç kesildi iddiası ortalığı karşıtırdı!

İzmir Çeşme'de ağaç kesim iddiaları ortalığı karıştırdı. Çevreciler bir beach club için asırlık ardıç ağaçlarının kesildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çeşme Belediyesi, beach club inşa eden şirketin şartnamenin dışına çıkarak ağaç kesimi yaptığını açıkladı. Beach club yetkilisi ise ağaç kesmediklerini söyledi

Kentin turistik ilçesi Çeşme’deki Altınkum Beşevler mevkisinde iddiaya göre, denize sıfır alanda beach club inşaatı sırasında asırlık ardıç ağaçları kesildi. Çeşme Çevre Platformu kurucularından Ahmet Güler, dün bölgede inceleme yaptıktan sonra Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Deniz kıyısındaki endemik bitkilerin ve ağaçların kesilmesi nedeniyle çevrenin tahrip edildiğini söyleyen Ahmet Güler, "Bu işletmenin kira kontratında sadece 6 metrekarelik bir büfenin yapılmasına izin verilmiş. Bizim yaptığımız tespitte ise en azından 3-4 dönümlük deniz kıyısı bir alan iş makineleriyle tahrip edilmiş durumda. Çok büyük bir betonarme inşaatı yapmak için temeller kazılmış ve büyük miktarda inşaat demiri bölgeye getirilmiş. Bugün çevre gönüllüleri ve bölge sakinleri bir araya geldik. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek inşaat yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri ise bölgeye jandarma ekiplerinin yollandığını, eğer kanuna aykırı bir durum varsa bunun tespiti halinde konunun kamu davası olarak devam edeceğini söyledi" dedi.

BELEDİYE: 15 AĞAÇ KESİLDİ

Çeşme Belediyesi’nden yapılan açıklamada yüzlerce ağacın kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve bölgede yaklaşık 15 ağacın kesildiği bildirildi. Öte yandan açıklamada, beach club işletmesinin özel bir şirket olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 3 yıllık kira sözleşmesi imzaladığı ancak sözleşme şartnamesinin dışına çıkılarak ağaç kesimi yaptığı ifade edildi. Çeşme Belediyesi’nin konuya ilişkin tutanak tuttuğu vurgulanırken, durumun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirildiği ve gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi.

'AĞAÇ KESİLMEDİ, ZATEN OTOPARKTI'

İddialarla ilgili konuşan beach club yetkilisi ise ağaç kesmediklerini ifade ederek, "Bu bölgenin geçen yılki Google harita görüntülerinde ağaç olmadığı açıkça görülüyor. Burası zaten otoparktı. Herhangi bir ağacın kesilmesi söz konusu değil. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen yetkililer burada ağaç kesimi yapılmadığına karar verdi. Burası 4-5 yıl önce zaten plaj olarak kullanılıyormuş. Bölgede ağaç yok, ardıç otu var. Onlar da duruyor" dedi.