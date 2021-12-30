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Çeşme'de yıldırım düştü! Bir işletme alev alev yandı

Çeşme'de yıldırım düştü! Bir işletme alev alev yandı
30 Aralık 2021 Perşembe 09:01

Çeşme'de dün gece bir işletmeye yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle işletmede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın ekiplerce söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi


Çeşme ilçesine bağlı Altınkum Plajındaki bir işletmeye saat 01.00 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu işletme içerisindeki çok sayıda şezlong, hasır şemsiye ve plastik sehpaların bulunduğu kısımda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işletmede hasar meydana geldi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Çeşme Kaymakamı Ünal Akıcı, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İşletmenin bekçisi olay yerinden biraz uzakta ikamet ettiğinden kendisinin ve ailesinin durumu iyi. Çiftlik Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."


Kaynak: DHA
Etiketler; #çeşme #Yıldırım #yıldırım düştü #çeşme yangın #altınkum yangın
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