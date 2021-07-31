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Çeşme'deki gece kulübündeki saldırı ile ilgili 10 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünde müşterilerden Baran Parlak'ın (23) hayatını kaybettiği, bir çalışanın da yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çeşme'deki gece kulübündeki saldırı ile ilgili 10 kişi tutuklandı
31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:56

Olay, 26 Temmuz günü saat 00.30 sıralarında Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak'ta meydana geldi. Gece kulübüne alınmayan grup, taşkınlık çıkardı. İşletmenin personeliyle yaşanan arbedenin ardından, grup bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde plakasız beyaz bir otomobille geri gelen grup, mekana rastgele tabancayla 7 el ateş edip kaçtı. Bu sırada mermilerden biri, mekana müşteri olarak gelen Baran Parlak içeriye kaçarken sağ arka kaburgasına isabet etti. Mutfak çalışanı A.B. ise başından yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yararılar, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baran Parlak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Parlak, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Parlak'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Tedavisi süren A.B.'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarında yola çıkarak 14 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından dün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Etiketler; #çeşme #çeşme saldırı #çeşme gece kulübü saldırı #izmir
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