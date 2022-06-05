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Çevre Günü'nde dikkat çeken afiş! İzmir'in Çernobili temizlenmeyi bekliyor!

Gaziemir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hazırladığı afişlerle İzmir'in en büyük çevre sorunu nükleer atıklara dikkat çekti. Başkan Arda, alanın temizlenmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması çağrısını yineledi

Çevre Günü'nde dikkat çeken afiş! İzmir'in Çernobili temizlenmeyi bekliyor!
05 Haziran 2022 Pazar 17:58

"İzmir'in Çernobil'i" olarak bilinen Gaziemir Emrez Mahallesi'ndeki 70 dönümlük kurşun ve döküm fabrikasındaki araziye gömülü bulunan nükleer atıklar, 15 yıldır temizlenmeyi bekliyor. Yaklaşık 500 bin tondan fazla tehlikeli atığın olduğu tahmin edilen arazide Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yaptığı ölçümlerde radyasyon oranı yasal sınırın 7 bin 291 kat üzerinde çıkmıştı. Atıkların temizlenmesinin ardından alanda nükleer temalı bir park yapılması için bakanlığa ve ilgili kurumlara çağrı yapan Belediye Başkanı Halil Arda, atıklara dikkat çekmek ve sorunun çözümü için 3 ay süren Duran Adam eylemi yaptı.
15 yıldır temizlenmeyen atıklara dikkat çekmek için Gaziemir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde özel bir çalışma hazırladı. Bir kez daha bu soruna dikkat çekmek için hazırlanan afişler, kentin birçok noktasındaki reklam panolarına asıldı.

"Yetkilileri göreve davet ediyorum"


Alandaki atıkların tespit edilmesinden bu yana 15 yıl geçmesine rağmen yetkili kurumların hiçbir şey yapmadığını vurgulayan Belediye Başkanı Halil Arda, "Emrez Mahallemizdeki nükleer atıklar, mahalle sakinleri başta olmak üzere İzmir'deki tüm canlıların yaşamını tehdit ediyor. Fabrika sahasında bulunan radyoaktivite bulaşmış tehlikeli atıkların bertarafı için çalışmalara başlanması gerekiyor. Bugüne kadar alanın temizlenmesi için yaptığımız çağrılara rağmen ilgili kurumlar herhangi bir çalışma yapmadı. Ülkemizde nükleer santral olmamasına rağmen Europium 152 ve 154 izotoplarının hangi yollarla ve kimler tarafından ülkemize getirildiğinin ortaya çıkarılması ve alanın temizlendikten yurttaşlarımızın kullanımına sunulması için kurumlarımızı bir kez daha göreve davet ediyorum" diye konuştu.

Etiketler; #izmir #izmirin çernobili #izmir nükleer #çevre günü
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