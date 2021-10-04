Cezaevleri temiz enerjiye geçiyor

Aliağa’nın Bahçedere Mahallesi’nde bulunan İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun GES kurma girişimin ardından Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda da GES kurulması için harekete geçildi. Yaklaşık 14 milyonluk yatırımla kurulacak olan GES’te üretilen enerjinin tamamı cezaevinde kullanılacak

FATİH ÖZKILINÇ-Son yıllarda giderek artan fosil yakıt tüketimi sonucunda ortaya çıkan karbondioksit ve sera gazları nedeniyle küresel ısınma derinlemesine hissediliyor. Her geçen gün küresel ısınma problemine karşı temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artarken en çok tercih edilen ve gelir gider dengesi bakımından en verimli olanı da Güneş Enerji Santralleri (GES) olarak belirtiliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Aliağa’nın Bahçedere Mahallesi’nde bulunan İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun GES kurma girişimin ardından Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda da GES kurulması için eylül ayında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Üretilen enerjinin tamamı cezaevinde kullanılacak



Adalet Bakanlığı Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılması planlanan GES’e ilişkin İzmir Valiliğine sunulan proje tanıtım dosyasında şu bilgilere yere verildi: “İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, 24 Ada, 5 Parsel adresinde T.C. Adalet Bakanlığı Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından “Güneş Enerji Santrali (3,03 MWe, 4,08 hektar)” kurulması planlanmaktadır. Güneş enerji santralinin planlanan kurulu gücü 3,03 MWe olup alan büyüklüğü 4,08 ha olacaktır. Proje alanı, 1/25.000 ölçekli topografik haritası yer almaktadır. Proje alanı çevresinde kuruma ait ceza evi binası bulunmaktadır. En yakın yerleşim birimi Atatürk Mahallesi olup, en yakın hane kuş uçumu proje alanının kuzeyinde 1,6 km uzaklıktadır. Proje alanına ulaşım için mevcut yol bulunmakta olup yeni yol açılmasına gerek bulunmamaktadır. Güneş enerji santralinde monokristal fotovoltaik modüller ile üretilen doğru akım elektrik enerjisi eviriciler yardımıyla alternatif enerjiye çevrilecektir. Planlanan güneş enerji santralinde üretilecek elektrik enerjisinin tamamı, Açık Ceza İnfaz Kurumunun ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacaktır.”

14 milyonluk çevreci enerji yatırımı



Kurulacak olan güneş enerji santrali yüzde 95-98 verim alacak şekilde tasarlanırken santralde 8 bin adet 450 Wp panel 30 adet 100 kWe inverter / 1 adet 30 kWe inverter 3030 kWe (AC) / 3600 kWp (DC) yer alacak. ÇED Kararının ve gerekli olması halinde diğer izinlerin alınması ile montaj çalışmalarına başlanacak. Montaj, kurulum ve devreye alma işlerinin 5 ay sürmesi planlanıyor. Kurulum aşamasında ayda 25 gün, günde 8 saat tek vardiya şeklinde çalışılacak. Projenin inşaat aşamasında 14 personel görev alacak. İşletme aşamasında ise 3 personelin çalışması planlanıyor. Projenin işletme ömrü 30 yıl olarak planlanırken proje konusu yatırımın bedeli ise 13 milyon 701 bin 908 TL olarak belirtildi.