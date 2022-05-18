İZMİR 19 MAYIS PROGRAMI BELLİ OLDU
İZMİR 19 MAYIS PROGRAMI BELLİ OLDU
0
AĞIZ KOKUSUNA DİKKAT!
AĞIZ KOKUSUNA DİKKAT!
0
ÜNLÜ SPİKER HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ SPİKER HAYATINI KAYBETTİ
0
BU ÖZELLİĞİ ÇOK SEVECEKSİNİZ!
BU ÖZELLİĞİ ÇOK SEVECEKSİNİZ!
0

CHP Bayraklı’dan Kılıçdaroğlu’na iktidar sözü!

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Başkanı Didem Gültekin, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri Ankara’ya çıkarma yaptı. Parti Grup Toplantısı’nın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Bayraklı örgütü “iktidar sözü” verdi. Başkan Sandal “Bir sonraki yerel seçimde Bayraklı’daki oylarımızı artıracağız” derken, İlçe Başkanı Gültekin “Yereldeki iktidarımızı genele de taşıyacağız” dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise “İzmir’e ve Bayraklı’ya güveniyorum. Size olan inancım tam” mesajı verdi

CHP Bayraklı’dan Kılıçdaroğlu’na iktidar sözü!
18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:29

CHP Bayraklı İlçe Örgütü, iki gün süren Ankara çıkarmasının ilk gününde Anıtkabir’i ziyaret etti, Ulu Önder Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Başkanı Didem Gültekin  ve beraberindeki heyet, ikinci gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinleyen heyet, toplantının ardından CHP liderini makamında ziyaret etti, yereldeki iktidarı genele taşıma sözü verdi. Bayraklı örgütü, genel başkan yardımcılarını ve milletvekillerini de ziyaret etti.

“BAYRAKLI’YA GÜVENİYORUM”

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu “İzmir’e ve Bayraklı’ya olan güvenim tam. Çalmadık kapı, dokunmadık yurttaş bırakmayana dek çalışın ve sokakta olun. Bize İzmir ve Bayraklı yetmez, sizin azim ve kararlılığınızla genelde de iktidara ulaşmanın kapıları açılacaktır” dedi.Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı, üstüne koyarak artırıyoruz. Bir sonraki seçimlerde oy oranımızı ve başarımızı daha da artıracağımıza, İzmir’deki ve Bayraklı’daki başarıyı Türkiye geneline yayacağımıza söz veriyoruz” dedi.

“ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZ BÜYÜYECEK”

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin “Belediyemizle ve ilçe örgütümüzle uyum ve dayanışma içinde yereldeki iktidarımızı genele de taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Genel Başkanımızdan aldığımız talimatlarla, örgütlü gücümüzü büyüteceğimize söz veriyoruz” dedi.

Etiketler; #chp #bayraklı #kemal kılıçdaroğlu
Önceki Haber
İzmir'de yemekten zehirlenen Ece ölmüştü, kardeşinden iyi haber geldi!
Sonraki Haber
Ege İhracatçı Birlikleri’nde Jak Eskinazi güven tazeledi
İzmir 19 Mayıs programı belli oldu
İzmir 19 Mayıs programı belli oldu
0
Başkan Soyer'den pis koku açıklaması: Kafayı taktık temizleyeceğiz
Başkan Soyer'den pis koku açıklaması: Kafayı taktık temizleyeceğiz
0
İzmir'de yemekten zehirlenen Ece ölmüştü, kardeşinden iyi haber geldi!
İzmir'de yemekten zehirlenen Ece ölmüştü, kardeşinden iyi haber geldi!
0
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu
0
İzmir'de üzerine metal kapak düşen kişi öldü!
İzmir'de üzerine metal kapak düşen kişi öldü!
0
Soyer: Uzundere'de tahliye çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
Soyer: Uzundere'de tahliye çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.