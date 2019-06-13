CHP'den İmamoğlu için destek kermesi

Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanlığı ve Kadın Kolları, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla dayanışma ve yardımlaşma kermesi düzenliyor.

CHP Konak İlçe Başkanlığı ve Kadın Kolları, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tartışmalı kararı sonrası 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde, CHP'nin İstanbul Büyük?ehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına destek olmak amacıyla 'Her Şey Çok Güzel Olacak' dayanışma ve yardımlaşma kermesi düzenliyor.

Bağış kampanyası

Konak'taki Eski Sümerbank Binasının önünde iki gün boyunca gerçekleştirilen kermesin gelirlerinin tamamı Ekrem İmamoğlu için açılan seçim bağış kampanyası hesabına aktarılacak. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımlarıyla düzenlenen kermeste giyim, aksesuar ve gıda ürünlerini el emeğiyle üreten kadınlar İmamoğlu'na destek amacıyla ürünlerini satıyor.

Dayanışma kültürü

Kermesin yalnızca maddi kazanç elde etme düşüncesiyle yapılmadığını dile getiren CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu "Bu tür bir aradalıklar birbirimizi daha iyi anlama, ortak paydalarımızı keşfetme ve birlik, beraberlik, dayanışma kültürümüzün pekişmesine yardımcı olan bir aradalıklardır. O nedenle daha önce yapılan destek faaliyetlerini de, bu kermesi de bir maddi kazanç elde etme aracı olarak değil toplumumuzun dayanışma kültürünün pekişmesi açısından önemli buluyorum. Bu kermese her görüşten insanımız destek oluyor. Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı haksızlık bize yine insani duygularımızı hatırlattı" diye konuştu.

Gönül harcı

İmamoğlu'nun yaşadığı adaletsizliğe de değinen Gruşçu, "Bu hadise tarihte görülmemiş bir hadisedir. Mazbatası elinde, seçilmiş bir belediye başkanına yapılan bu haksızlık aynı zamanda milli iradeye vurulmuş bir darbedir. Biz İstanbul'u ranta ve talana teslim etmeyeceğiz. İnsanımızın güvenle, huzurla ve geleceğe umutla bakabildiği bir İstanbul inşa edeceğiz. Bunu betonla değil gönül harcıyla yapacağız. Biliyorum ki, 16 milyon İstanbullu da bu gönül harcının yüceliğiyle 23 Haziran'da sandığa gidecektir." ifadelerini kullandı.

Kermese, CHP Konak Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi de destek oldu. Serhadbeyi, 23 Haziran'da hak, hukuk ve adaletin yeniden tecelli edeceğini belirterek İmamoğlu'nun YSK tarafından elinden alınan mazbatasının halkın iradesiyle iade edileceğini dile getirdi.