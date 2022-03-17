CHP İzmir'de memurlar için meydana indi: 500 bin kişi mağdur!

CHP İzmir İl Başkanlığı, Sözleşmeli Memurlara Kadro verilmesi ve belediyelerde çalışan sözleşmeli memurlara toplu iş görüşmelerinden kaynaklanan zimmetler çıkarılması sebebiyle, Konak Meydanı’na indi. Miting havasında gerçekleşen basın açıklamasında konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidara yönelik sert eleştirilerde bulunarak “Bizi belli bedellere mahkûm etmiş olabilirler ama vatandaş onlara sandıkta öyle bir bedel ödettirecek feleklerini şaşıracaklar” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı, Sözleşmeli Memurlara Kadro verilmesi ve belediyelerde çalışan sözleşmeli memurlara toplu iş görüşmelerinden kaynaklanan zimmetler çıkarılması sebebiyle, Konak Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP’li ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları ile kamu emekçileri katıldı.

“500 bin vatandaş mağdur”

Basın açıklaması metnini okuyan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye’nin zamlarla, ekonomik buhranla, yoksullukla ve enflasyonla boğuşurken, Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına çözüm aramaya, çözüm sunmaya ve halkın sesini duyurmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye’de aileleri ile birlikte sayıları 500’bini aşan, Türkiye genelinde yaklaşık 113 bin kişi olan yerel yönetimlerde çalışan memurların / kamu emekçilerinin önemli sorunlarını ve beklentilerini dile getirmek için alana indiklerini belirten İl Başkanı Yücel, “Memurlarımız adına, bugün İzmir'den; başta AKP iktidarı olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilere ve tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye'de ekonomik krizin had safhada olduğu, hayat pahalılığının tarihteki en ağır dönemlerinin yaşandığı bir süreçte, Belediyelerde çalışan memurlarımızın / kamu emekçilerimizin, geçmişe yönelik belediyelerle imzalamış oldukları toplu iş sözleşmelerinden kaynaklı, kişi borçlarıyla mağdur edilmesi, Bu paraların faizi ile birlikte memurlarımızdan isteniyor olması, insanların karınlarını zar zor doyurdukları, zamlar altında ezildikleri bir dönemde kabul edilemez. Bu konuda iktidar yine büyük bir yanlış, büyük bir zorlama, büyük bir kayıtsızlık ve vurdumduymazlık içinde. AKP iktidarı, her zaman yaptığı gibi maç devam ederken, kuralları değiştirmiş ve bu da 500 bin vatandaşımızı mağdur etmiştir” diye konuştu.

Zimmet borçları nedeniyle emekli olamıyorlar

Uluslararası Çalışma örgütünün sözleşmelerine göre yapılan toplu iş sözleşmelerinin Sayıştay denetimine takıldığını ve bunun sonucunda da hem belediyede çalışan memurların hem gerçekleştirme görevlilerine, hem de belediye başkanlarına ağır kişi borçları çıkartıldığını ifade eden Yücel, “Bu borçlar, açıklanan bağımsız istatistiklere göre, çoğu yoksulluk sınırının altında maaş alan belediye çalışanı memurlarımızın ve ailelerinin; Ekonomik baskılarla / Faiz yüküyle / ve Ödeyemeyecekleri borçlarla karşı karşıya bırakılması anlamına gelmektedir. Birçok memur, emekliliği gelmiş olmasına rağmen üzerlerine çıkartılan kişi borçları sebebiyle emekli olamamaktadır. Memurlarımızın, Fedakarca ve ülkenin bugünkü zor şartlarında, Devlete ve millete hizmet etmesinin bedeli; ağır zimmet borçları olmamalıdır. Bizi kıskandığı iddia edilen Avrupa toplumlarında emekliler, yaz tatillerini bizim ülkemizde geçirirken, Bizim; 30 yıl boyunca belediyelerimizde hizmet vermiş memurlarımız, kişi borçlarından dolayı, bırakın tatil yapmayı; emeklilik hayalleri kabusa dönmüştür. 10 yıl öncenin rakamlarıyla çizilen yasal üst sınırın hiçbir meşruiyeti kalmamıştır. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm partileri, ve en başta da AKP iktidarını göreve davet ediyoruz. Belediye memurlarımızın yaşadığı mağduriyet, acil bir şekilde giderilmelidir. Aileleriyle beraber yarım milyonun üzerinde insanın gözü, kulağı bu konuda atılacak çözüm odaklı adımlardadır. ‘Belediye memuru kamu emekçilerini’ kimse yok sayamaz. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar göz önüne alındığında, belediye memuru kamu emekçilerimize çıkarılacak kişi borçları, ekonomik krizin faturasını daha da ağırlaştıracaktır” şeklinde konuştu.

Emekçiler yalnız değil

“Öncelikle şu bilinsin; bu basın açıklamasına konu olan hususlar bizim kırmızı çizgimizdir” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Kimse bu belediyenin emekçilerini yalnız sanmasın. Biz emekçilerin patronu değil yoldaşıyız. Onlara yapılan neyse bize yapılmıştır. Sosyal denge tazminatları asla zimmete konu edilemez, edilmemeli. Kamu zararı oluşturduğu üzerinden memurlara zimmet çıkarılması adaletten yoksun, tümüyle siyasi bir karardır. Ülkede memurlara zimmet çıkarılıp adalet yerde bir ediliyor, memurlar üzerinde baskı kuruluyor. Ülkemizi yeniden hasta adam haline getirdiler. Emeklerimizin alın terine göz diktiler. Yok öyle yağma!” dedi.

Soyer’den iktidara çağrı

Kamu emekçilerinin mağduriyetlerinin acilen giderilmesi gerektiğini belirten Başkan Soyer, “Anayasaya aykırı olan üst sınır uygulaması kaldırılacak ve zimmet kararları iptal edilecektir. Biz omuz omuza yürüdüğümüz sürece kimse bize engel olmayacak. 3600 ek gösterge konusunu seçim malzemesi yaptılar, Bol keseden vaat dağıttılar ama hala ek gösterge çözülmedi. Bu konu bugün yeniden masadaysa bu emekçilerin mücadelesidir. Biz söyledik, dilerim ki onlar yapacak. Yeter ki çözsünler yeter ki emekçilerimiz haklarını alsın. Kamuda çalışan 523 bin sözleşmesi personelin memur kadrolarına atanması gerekiyor. İktidara sesleniyorum; sosyal denge tazminatlarından elinizi çekin, 3600 ek göstergeyi derhal uygulayın, sözleşmeli memurların memuriyetlerini verin! Emekçilerimizle birlikte taleplerimiz yerine gelene kadar mücadele edeceğiz. Çünkü çok iyi biliyorum ya hep beraber ya hiçbirimiz” diye konuştu.

Mahkeme tarafından ihale kararı iptal edilen Buca Metrosu’na ilişkin de net mesaj veren Soyer, “O metro Buca’ya gelecek! Kimse endişe etmesin” dedi.

“Devlet adeta haraç alıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “Yapılacak ilk seçimde dostlarımızla, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde öncelikle toplu sözleşme hakkı olup grev hakkı olmayan bu ucubeyi değiştireceğiz. Bu savaşta askerin silahına mermi vermemektir. Sizin mücadele ettiğiniz bu konuyu hayata geçireceğiz. Devlet adeta sizden zimmet çıkararak haraç alıyor. Sözleşmeli memur uygulamasını da kaldıracağız. Türkiye’de yoksulluk var, Türkiye’nin sorunu ekonomi ve işsizlik… Ama bunların derdi koltuklarını korumak. Cumhur ittifakı seçim kanunu ile değişiklik getiriyor, barajı yüzde 7’ye indirmek istiyorlar ama istedikleri demokrasiye kurşun sıkmak, örtülü baraj getirmek… Ama bu yasa onları vuracak. İlk seçimde iktidar olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Sadece çetelerin dostu olan bu iktidarı hep beraber göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Buhranın faturası emekçiye

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “Güzel, güneşli günlere kavuşacağımıza inanıyorum. Memurlarımıza toplu iş sözleşmesini yapan ilk belediye başkanlarından biriyim. Bu mücadele o zamandan beri veriliyor ama öyle ceberrut bir iktidar var ki emekçinin hakkını elinden almak için çabalıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Şu anda bu hakları bizden almış, bizi belli bedellere mahkûm etmiş olabilirler ama vatandaş onlara sandıkta öyle bir bedel ödettirecek feleklerini şaşıracaklar. Ekonomik buhranın faturasını hep emekçiye yüklediler. Kendilerinin bir eli yağda bir eli balda ama vatandaşın gerçeğinden habersizler. Ama bu örgütlü mücadele mutlaka hakkını alacaktır. İktidarımızda emeğin gerçek değerini ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.