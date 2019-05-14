Çiçek yerine 10 bin kitap geldi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in, tebrik çiçeği yerine Gültepe'deki kütüphane için yaptığı kitap bağışı çağrısı dev bir kampanyaya dönüştü. Bir aylık sürede 10 bin kitap toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kazandığı seçim başarısının ardından kendisine tebrik çiçekleri gönderilmesi yerine belediye kütüphanesine kitap yardımı yapılmasını istemişti. Başkan Soyer'in bu çağrısı kısa sürede büyük yankı buldu. Bir ayı biraz aşkın bir sürede yaklaşık 10 bin kitap toplandı.

Çocuklara hizmet verecek

Dünya klasiklerinden, Türk edebiyatına, yeni çıkanlardan, çok okunan romanlara kadar birçok eserin yer aldığı yüzlerce koli kitap, Gültepe Kütüphanesi'ne gönderildi. Mazbatayı aldıktan sonra bir ay geçtiğini ve kitap kampanyasının bu kısa sürede çok güzel sonuç verdiğini belirten Başkan Tunç Soyer, "İzmirlilerin tebrik için gönderdikleri kitaplarla güzel bir kitaplık oluştu. Bundan sonra bu kitaplar İzmir'in, Gültepe'nin çocuklarına hizmet verecek. Bu nedenle çok mutluyum. Buradan tekrar çiçek yerine kitap gönderen dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle bu eşsiz eserlerden oluşan kitaplığı kurduk" şeklinde konuştu.