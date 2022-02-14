Çiçekçi mutsuz, kuyumcu sınırlı

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle beklenen hareketliliği yakalayamayan çiçekçiler, insanların özel günlere eskisi gibi rağbet etmediğini belirtiyor. Bu sene dükkânlarının açık olması nedeniyle geçen yılki 14 Şubat’tan biraz daha iyi geçen kuyumcu esnafının işlerini ise kredi kartına 3 taksit sınırı olumsuz etkiliyor

FATİH ÖZKILINÇ- 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle İzmir’de beklenen hareketlilik yok. Çiçekçiler, insanların ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle özel günlere eskisi kadar rağbet etmediğini belirtirken geçen yıl sevgililer gününde kapalı olan kuyumcu esnafı ise bu sene kapalı olmamalarından dolayı işlerinin durumunun daha iyi olduğunu vurguluyor.

Özel günlere eskisi gibi rağbet yok

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi beklenen hareketliliğin olmadığını ifade eden İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, “Bu sene geçen seneki yaptığımız işin yarısını bekliyoruz. Çünkü insanların ekonomik durumları zorda. İnsanların bu ekonomik koşullarda özel günlere eskisi gibi rağbeti yok. Tabii ki iş olur ama umudumuz yok. Pandemi döneminde bizler açıktık, evlere servis yaptık şu anda ise çok farklı bir durum yaşıyoruz. Türkiye tarihinde hiç görülmemiş ekonomik zorluklar yaşıyoruz” dedi.

Gülün fiyatı bir yılda 5 lira arttı

Sevgililer Günü için en fazla kırmızı gül ve orkidenin tercih edildiğini dile getiren Kış, “Sevgiler gününde kırmızı gül olmazsa olmaz. Geçen sene 25 TL’ye sattığımız gül bu sene 30 TL oldu. Bir sene önceki fiyatla bugünkü fiyat arasında 5 TL’lik bir fark var. Çiçek fiyatları medya da yansıtıldığı gibi çok yüksek değil. Elimizde çiçeğimiz bol. Bu sene mükemmel bir gül üretimi var. Hastalık yok. İnsanlar normal günlerde çiçek almayıp özel günlerde çiçek aldığında fiyatları yüksek buluyor. Çiçek esnafı asla çıkarcı değildir. Aldığımız fiyatın üzerine genel giderlerimizi koyup biz de evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Geçen seneye göre daha iyi

İzmir Ticaret Odası(İZTO) Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Halil Telli ise “Bu sene sevgililer günü geçen yılki 14 Şubat’tan biraz daha iyi geçiyor. Çünkü pandemiden her geçen gün uzaklaşıyoruz. Yoksa çok iyi değil. Hala pandeminin etkileri tüm piyasaları etkilediği gibi bizim altın ve mücevher sektörünü de etkiliyor. Sevgililer günü dolayısıyla hediye almak isteyen vatandaşlar, 2 bin TL ile 5 bin TL arasında değişen kolye, yüzük, küpe gibi hediyeleri tercih ediyor. Bazı vatandaşlarımız ise bu 14 Şubat’ı fırsata çevirerek evlenme teklifini bugünlere denk getirmeye çalışıyor. Bu nedenle de tek taş pırlanta tercih eden vatandaşlarımız da var” şeklinde konuştu.

Taksit sınırı satışları düşürüyor

Kredi kartıyla yapılan altın alışverişlerinin geçtiğimiz aylarda yapılan düzenleme ile 3 taksitle sınırlandırılmasının sektörü olumsuz etkilediğini kaydeden Telli, “Sektörümüze kredi kartı taksit sayısı 3 ile sınırlı. İnsanlar, alışverişte ödeme kolaylığı arıyor. Taksit sayısı az olduğu için vatandaşlar, 2 bin TL ile 5 bin TL arasında takı alabiliyor. Daha yüksek fiyata takı almıyor. Taksit sayısı arttırılırsa sektörümüzdeki alışverişe mutlaka olumlu katkı sağlayacaktır. Ayrıca geçen yıl 13-14 Şubat’ta pandemi yasaklarından dolayı tüm işyerleri kapalı idi. Doğal olarak bu sene kapalı olmamamızdan dolayı da işler biraz daha iyi” ifadelerini kullandı.