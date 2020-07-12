Çiftçim terinin hakkını alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez Menderesli üreticileri sevindirdi. Değirmendere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzalayan Başkan Soyer, "Benim köylüm, çiftçim ürettiğinin karşılığını alamıyorsa, yaptığım asfaltın, köprünün kıymeti yok. Üreticim döktüğü terin karşılığını alacak. Asli görevim budur" dedi

"Başka bir tarım mümkün diyerek" yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs nedeniyle ürününü pazarlamakta zorluk çeken üreticiye desteğini sürdürüyor. Üreticiden alınan taze sebzeler Biz Varız dayanışması kapsamında gıda kolileri ile birlikte destek olunması gereken ailelere dağıtılıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan alımlarla Manisalı üzüm ve Ödemişli patates üreticilerine omuz veren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Menderesli salatalık üreticilerinin yüzünü güldürdü. Menderesli üreticiden alınan 200 ton salatalığın 75 tonu metropol ilçelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek programında olan 4 bin aileye dağıtılmaya başlandı.

Alkışlarla karşıladılar

Başkan Soyer, Menderes programına Değirmendere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait salatalık serasını gezerek başladı. Kadın üreticilerle birlikte salatalık toplayan Soyer ardından salatalık üretiminde ön sıralarda yer alan Çamönü Köyü'ne geçti. Üreticiler, Soyer'i Çamönü Köyü girişinde salatalık yüklü traktörler üzerinden alkışlayarak karşıladı.

Benim asli görevim

Çamönü köy meydanında üreticilere seslenen Başkan Soyer, pandemi döneminde hem üreticiyi desteklemek hem de desteğe ihtiyaç duyan ailelere dağıtmak üzere enginar, bakla, marul, patates, bezelye aldıklarını belirterek, "Şimdi de 200 ton salatalık alıyoruz. 'Bu senin işin mi?' diye soruyorlar. Evet kardeşim! Benim köylüm, çiftçim ürettiğinin karşılığını alamıyorsa, benim yaptığım asfaltın, köprünün kıymeti yok. Ürettiği salatalığın, döktüğü terin karşılığını alacak. Aksi takdirde ben o koltukta oturmam. Benim asli görevim budur" dedi.

Soğuk hava deposu ve paketleme tesisi

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarım sektöründe yaşanan krize dikkat çekerek İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çiftçinin yanında yer aldıklarını ve gereken desteği her zaman vermeye hazır olduklarını söyledi. Menderes Belediyesi'ne ait 135 dönüm arsaya Büyükşehir Belediyesi'nin soğuk hava deposu ile paketleme tesisi kuracağını da müjdeleyen Kayalar, bunun üreticinin ihtiyacını karşılayacak önemli bir yatırım olduğunu söyledi. İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan, artık sanayiye değil tarıma dayalı üretim yapan ülkelerin süper ülke olacağını söyleyerek, hal esnafı olarak üreticinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Konuşmalarından ardından Başkan Soyer, Değirmendere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aykut Dikmen ile 200 tonluk salatalık alım sözleşmesini imzaladı. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Ertuğrul Tugay ve Yıldız Devran, Sancaklı, Çileme, Ataköy, Değirmendere, Karakuyu, Develi muhtarları, Çamönü Sulama Kooperatifi Başkanı İlyas Yılmaz, İZKOMDER (İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği) yöneticileri ile bölge halkı da katıldı.

Bu düzen değişecek

İthalata bağlı tarım politikasının çiftçinin daha da yoksullaşmasına neden olduğunu vurgulayan Soyer, şunları söyledi: "Pandemi süreci bize beyaz önlüklülerle eli nasırlıların çok önemli olduğunu gösterdi. Kendi kendine yeten bir ekonominin her şeyden daha çok önemli olduğunu gördük. Yediğimiz ekmek, kırdığımız yumurta... Asıl mesele beslenmekmiş, gıdaymış, üretmekmiş. Bizim köylümüz 50 kuruşa salatalığını satamazken, Almanya'daki, Hollanda'daki köylerde çiftçilere baktığımızda altlarında cipleri, havuzlu evleri var. Çocuklarının gelecek tasası yok. Yaşam standartları yüksek. Neden? Bizim çiftçimizden daha mı çok ter döküyorlar? Orada daha mı fazla güneş, su var? Toprağı daha mı bereketli? Hiçbiri değil. Yanlış ithalat politikalarının sonucu; bizi bu bereketli topraklarda çırak çıkarttılar. Bu değişecek! Bu bir kader değil. Biz buna razı değiliz. Başka bir tarım mümkün. Tekrar sizlerin evlatlarınızın 'babam gibi köyylü olacağım' diyeceği bir düzeni kuracağız. Bunu yerelde hayata geçireceğiz. Sizlerle iftihar ediyorum. Şart olsun ki emeğinizi, terinizi yerde bırakmayacağız. Daha fazlasını, daha iyisini yapmak için hep yanınızda olacağız."

Dağıtım başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Menderes'in Sancaklı, Çileme, Çamönü, Değirmendere, Ataköy ve Dereli köylerindeki seralarda yetişen 200 ton salatalığı bir ay içinde desteğe ihtiyaç duyan ailelere ulaştıracak. Bu hafta metropoldeki 4 bin aileye ilk etapta 75 ton salatalık dağıtılacak. Geçtiğimiz hafta Biz Varız dayanışması kapsamında İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin yine Menderes'teki üreticilerden aldığı 48 ton taze