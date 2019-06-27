Çiğli'de anaokullarına diyetisyen desteği

Çocukların erken yaşta doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesi amacıyla Çiğli Belediyesi İzmir'de bir ilke imza atarak ilçedeki bütün anaokullarında çocuklara yönelik sağlıklı beslenme eğitimleri başlattı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün eğitimde marka kent hedefi doğrultusunda ilçedeki bütün anaokullarında sağlıklı beslenme konusunda eğitim verilmeye başlandı. Diyetisyen Gizem Yürükçü tarafından ilçedeki 28 anaokulunda bin 273 çocuğa sağlıklı beslenme anlatıldı. Uygulama eğitimciler ve veliler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Düzenli beslenme

Anaokullarında 3 - 6 yaş grubundaki çocuklara sağlıklı beslenme konusunda eğitim veren Diyetisyen Gizem Yürükçü, okullardaki sağlıklı beslenme düzeninin evlerde devam ettirilemediğini, bu nedenle sağlıklı beslenme düzeninin tam olarak oturmadığını söyledi. Bedensel ve zihinsel gelişim için doğru beslenmenin önemine değinen Yürükçü sözlerini şöyle sürdürdü; "Sağlıklı beslenme düzeni okullarda uygulanıyor. Ancak bu düzen evlerde genellikle devam ettirilemiyor. Beslenme konusunda evlerde otorite sağlanamıyor. Çocuklar anne babalarına naz yapıyorlar. Okul dışında genellikle kendi istekleri doğrultusunda bir beslenme düzeni oluşuyor. Anaokullarını gezdiğimizde çocukların meyve ve sebzeyi ayırt edemediğini gördük. Çocuklarımıza özellikle zararlı yiyecek ve içecekleri neden yememeleri gerektiğini anlatıyoruz."

Sağlıklı gelecek için

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sağlıklı beslenme alışkanlığının hayatın sonraki dönemlerini etkilediğini belirterek, "Sağlıklı ve doğru beslenme çocuğun bedensel, sosyal ve duygusal gelişmesinde oldukça önemli. Dengesiz, yetersiz ve aşırı beslenme sonucunda, ileride büyüme ve gelişmede sorunlar yaşanacağından biz belediye olarak küçük yaştaki çocuklarımıza eğitim vermenin uygun olacağını düşündük ve İzmir'de bir ilki gerçekleştirerek ilçemizdeki tüm anaokullarında diyetisyenimizle çalışma yürüttük. Diyetisyenimiz tüm okulları gezdi ve sağlıklı beslenmeyi anlattı. Okullarımızdan ve velilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Önce sağlık diyoruz ve eğitimin küçük yaşta başlaması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.