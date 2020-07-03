Çiğli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Çiğli'de bir sitedeki apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Çiğli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
03 Temmuz 2020 Cuma 14:19

Alınan bilgiye göre, Küçük Çiğli Mahallesi 8780 Sokak'ta bulunan bir site içindeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer katlara sıçraması sonucu dairelerde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri merdivenle indirdi. İndirilen vatandaşlar olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince tedavi edildi. Yangında sitede bulunan dairelerde hasar meydana geldi.

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