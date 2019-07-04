Çiğli'de mahalle çalıştayı

Çiğli Belediyesi'nde, her bir başkan yardımcısına bir mahallenin sorumluluğu verildi ve dört başkan yardımcısı sorumlu oldukları mahallelerde 'Mahalle Çalıştayları'na başladı. Aynı anda mahallelere makamını taşıyarak farklı bir çalışma yürüten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkan yardımcılarının yaptıkları toplantılarla Çiğli'nin geleceğini planlayacaklarını söyledi

Çiğli Belediyesinin hazırlığı devam eden stratejik planının ana omurgasını oluşturacak mahalle çalıştayları başladı. 4 başkan yardımcısı, stratejik plan kapsamında her gün sorumlu oldukları bir mahalleye giderek, geniş katılımlı toplantılara başladı. Çalıştay kapsamında Çiğli'nin 26 mahallesinin sorumluluğu Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Rıza Koçer, Muharrem Aslan, Tülin Koç ve Barbaros Kiriş'e paylaştırıldı. Başkan yardımcıları her gün farklı bir mahalleye giderek, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geliyor.

Stratejik plan hazırlığı

Stratejik planın temeli oluşturacak çalıştayda, başkan yardımcıları gittikleri mahallelerin yapısına göre sağlık kuruluşları, emniyet, ilk ve orta dereceli okullar, anaokulları, sivil toplum kuruluşları, üniversite, huzurevi temsilcileri ile cami imamlarıyla bir araya geliyor. Kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyen ve not alan başkan yardımcılarının daha sonra hazırlayacakları raporlar doğrultusunda stratejik plan hazırlanacak.

Teknik çalışma

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkan yardımcılarının teknik bir çalışma yürüttüğünün altını çizerek şöyle konuştu; "Ben makamımı mahallelere taşıyarak vatandaşımızla bir araya geliyorum. Öneri ve talepleri bizzat not alıyorum. Başkan yardımcılarımız ise mahallelerde bulunan kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplanıp daha detaylı bilgiler hazırlıyorlar. Hazırladıkları raporlar stratejik planımızın temelini oluşturacak. Stratejik plan Çiğli'nin şekillenmesi anlamına geliyor. Başkan yardımcılarımız çok değerli bilgilerle geri bildirim sağladılar. Amacımız Çiğlimiz için 5 yıllık planımızı hazırlayarak, doğru ve ihtiyaçları karşılayan hizmetler üretmek. Dünyada yaygınlaşan birlikte yönetelim anlayışı, yerel yönetimlerin yeni stratejiler oluşturması. Biz de bu modeli uyguluyoruz. Bunun için de gerekli çalışmaları titizlikle yapmaya özen gösteriyoruz."