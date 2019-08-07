Çiğli'de okul öncesi eğitim

Çiğli Belediyesi, deneyimli eğitmen kadrosu ve çeşitli sosyal aktivite imkanlarıyla faaliyet gösteren kreşi aracılığıyla, 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesinde kaliteli eğitim vermek amacıyla hizmet sunmaya devam ediyor.

Çiğli Belediyesi hayata geçirdiği bu hizmet ile ailelerin önemli bir talebine çözüm üreterek, çocukları geleceğe güvenle hazırlıyor. Özellikle çalışan anne ve babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim ettikleri kreşte, çocuklar gün boyunca temel ihtiyaçlarını karşılama, resim çizme, birlikte oyun oynama, yemek yeme ve spor yapma alışkanlığı konularında eğitim alıyor.

Yeni merkezler açılacak

Çocukları sık sık ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, önümüzdeki süreçte okul öncesi eğitim merkezlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek "Halkımız bize en kıymetli varlığını emanet ediyor. Bizlerin de onlara gözümüz gibi bakması gerekiyor. Bizler de velilerimizin bize duyduğu güvene layık olmak istiyoruz ve kaliteyi üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Okul öncesi eğitim merkezlerinin sayısını artıracağız. Birçok mahalleden yoğun talep geliyor. Önümüzdeki süreçte yeni birimleri açmayı planlıyoruz" diye konuştu.