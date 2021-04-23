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Çiğli'de sokaklar balonlarla süslendi

Çiğli Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda arabaların aynaları, merdivenler ve sokak lambaları balonlarla süslenerek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bayramı evlerinde geçirecek çocuklara sürpriz yapıldı

Çiğli'de sokaklar balonlarla süslendi
23 Nisan 2021 Cuma 16:16

Çiğli Belediyesi, Pandemi koşulları nedeniyle geçen yılın ardından bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı doyasıya yaşayamayan çocuklara moral vermek amacıyla güzel bir sürprize imza attı. Belediye ekipleri gece geç saatlerden itibaren kent genelinde başlattığı çalışmalar kapsamında; park halindeki araçların aynalarına, merdivenlere ve sokak lambalarına rengarenk balonlar astı. Günün ilk ışıklarıyla beraber evlerinin balkonlarından balonları gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı ve bol bol fotoğraf çekti. 

Başkan Gümrükçü: “En değerli hizmet çocukları gülümsetmektir”

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden salgın sürecinin çocukları psikolojik olarak olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Çocuklarımızın içerisinde bulunduğumuz Pandemi sürecinden çok fazla sıkıldığının ve bunaldığının farkındayız. Bu doğrultuda, moral olması amacıyla birçok online etkinlik düzenliyoruz. Son olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çiğlimizin çocuklarına güzel bir sürpriz yapmak istedik. Ekiplerimiz büyük bir gayretle sokakları balonlarla süsledi. Çocuklarımızın mutlu olması ve bu sıkıntılı süreci en sağlıklı şekilde atlatması adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Onlar yalnızca bugünlerimizin çocukları değil Atatürk’ün izinden giderek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak geleceğimizin değerleridir” dedi. 

Etiketler; #çiğli #Çiğli Belediyesi #23 nisan #izmir #balon
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