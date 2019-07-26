Çiğli sokakları yıkandı

Çiğli Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Harmandalı bölgesindeki mahallelerde cadde ve sokaklar baştan sona dezanfektanlı sularla yıkandı.

Çiğli Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nin bulunduğu bölgede geniş çaplı temizlik çalışması yapıldı. Vatandaşların yaşamlarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla her iki belediyenin ekipleri İnönü, Uğur Mumcu, Cumhuriyet ve Ahmet Efendi Mahallelerinde çalışmalarını sürdürdü. Özellikle çöp arabalarının kullandığı güzergahlar ve çöp depolama tesisi yolu başta olmak üzere birçok sokak ve cadde yıkama araçlarının da yer aldığı çalışmalarda deterjanlı su ve dezenfektan maddeyle yıkanarak pırıl pırıl yapıldı.

Halk sağlıklı çevrede yaşamalı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, özellikle çöp kamyonlarının yoğun olarak kullandığı bölgede cadde ve sokakları iyice yıkayarak halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını istediklerini belirtti. Başkan Gümrükçü, “Sokakları deterjanlı ve dezenfektan maddenin bulunduğu sularla iyice yıkadık. Büyükşehir belediyemizin ekipleriyle birlikte bölgeyi tertemiz yaptık. Halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşamasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz” dedi.