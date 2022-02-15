Çiğli Tramvay hattı çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklik

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çiğli Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında Nazım Hikmet Ran Bulvarı’nda trafik akışı değişecek. Bulvarın Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne giden bölümü yarından (16 Şubat 2022) itibaren trafiğe kapatılacak. Trafik akışı karşı şeritten geliş ve gidiş olmak üzere çift yönlü sağlanacak

Çiğli Tramvay Hattı’nın yapımı kapsamında Nazım Hikmet Ran Bulvarı’ndaki ray döşeme çalışmaları nedeniyle trafik akışı değişecek. 4 ay sürmesi planlanan çalışmaların öncesinde bulvarın Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne giden bölümü yarından (16 Şubat 2022) itibaren trafiğe kapatılacak. Çift geliş, çift gidiş olarak hizmet veren bulvarın bu bölümünün trafiğe kapatılması ile trafik akışı karşı şeritten tek geliş tek gidiş olarak çift yönlü sağlanacak. Yolun karşı tarafındaki imalatlar tamamlandığında orta refüjün her iki tarafında ikişer şerit trafik akışı tekrar sağlanacak. Çevre düzenlemesi de yapılarak bulvar yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Ağaçlar tramvay gelince dikilecek

Ray döşeme çalışmaları nedeniyle orta refüjde bulunan ağaçlar tekniğine uygun sökülerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca’da bulunan fidanlığına götürülecek. Burada bakımları yapılarak yaşatılacak ağaçlar, çalışmaların bitmesiyle birlikte yeniden hat çevresindeki uygun yerlere dikilecek. Peyzaj düzenlemeleri doğrultusunda ekstra ağaçlandırmalar da yapılacak.

Yüzde 43’ü tamam

Geçen yıl Şubat ayında temeli atılan Çiğli Tramvay hattında imalat çalışmaları kısa sürede yüzde 43 seviyesine geldi. Çiğli Tramvayı’nda kullanılmak üzere 26 elektrikli tramvay aracının da alımı için sözleşme yapılırken, bu araçlar için yatırım miktarı 750 milyon lira oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli Tramvayı’na toplam yatırımı 1 milyar 250 milyon lirayı bulacak. 11 kilometre ve 14 istasyondan oluşacak tramvay hattının 2022 sonunda tamamlanmasının ardından test sürüşlerine başlanması planlanıyor. Çiğli Tramvayı; bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgede yer alan hastane, üniversite, sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.

Tramvay hatları 33,6 kilometreye çıkıyor

Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Hat güzergâhı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İZBAN Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İZBAN bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek. Hattın devreye girmesinin ardından İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu Konak ve Karşıyaka ile 33,6 kilometreye ulaşacak.