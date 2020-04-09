Çiğli’de e-imar dönemi başladı

Çiğli Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, dijital hizmet uygulamasında bir yeniliğe daha imza atarak E-imar sistemini vatandaşların hizmetine sundu.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasına dair çalışmalarını başarıyla yürüten Çiğli Belediyesi, vatandaşların imar işlemlerini belediyeye gelmeden halledebilecekleri elektronik sistemi hayata geçirdi. Vatandaşların belediyeyle ilgili iş ve işlemlerini hızlı ve daha kolay gerçekleştirmesini hedefleyen Çiğli Belediyesi, Çiğli'de bir ilke daha imza attı. www.cigli.bel.tr adresine giren Çiğliler, adres veya parsel bilgilerini girerek parsele ait imar durumunu görüntüleyebilme ve ilgili plan notlarına kolaylıkla erişebilme imkanına kavuştu. Kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunan e-devlet uygulaması kapsamında Çiğli Belediyesi ile ilgili hizmetlere artık e-devlet üzerinden de ulaşılabilecek.

Dijital devrim yapacağız

Yeni nesil belediyecilik hizmetlerinin yerinde hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için bir bir yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Belediyeye geldiğimizde Bilgi İşlem Müdürlüğü yoktu. Belediyeyi oradan alıp dijital dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biz Çiğli'de belediye uygulamaları anlamında dijital devrim yapacağız. Bu uygulamalarımızdan biri E-İmar uygulamasıdır. Bugün itibariyle faaliyete geçen uygulama ile vatandaşlar belediye bünyesinde güncellenen imar planlarına ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecekler " dedi.

Sisteme yükledik

Hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam edeceklerini belirten Utku Gümrükçü, "Mevcut tüm imar planlarını sayısallaştırılarak sisteme yükledik. Uygulamaya adres veya ada bilgilerini girerek kendi parsellerini hem plan üzerinden hem de uydu görüntüsü üzerinden rahatlıkla görebilecekler. Numarataj verileri, sokak bilgileri güncel haliyle yüklendiği için en güncel uygulama da diyebiliriz. Kent bilgi sisteminin alt yapısı olan bu uygulama ile belediyemize ait hisseli ya da hissesiz tüm taşınmazlarımızın bilgilerini de görüyoruz. Ayrıca vatandaşlar uygulamada plan notu ile mevcut parseli ile alakalı plan notlarını görebilecekler" dedi. Çiğlililerin artık E-Devlet üzerinden de hizmet alacaklarını ifade eden Gümrükçü, " E-İmar ile birlikte Çiğli Belediyesi'ni E-Devlet uygulamasında hizmet sunmasını sağladık. Biz dijital anlamda hizmetlerimizi genişletmeye devam edeceğiz" dedi.



