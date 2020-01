Çiğlili kadınlar için el ele verecekler

İZİKAD, Eğitim Mentörlük Çalışma Grubu'nun gerçekleştirdiği 'Kadınca Birikimler' projesi kapsamında Çiğli Belediyesi ile imzalanan protokol ile kadınlara yönelik çeşitli projeler hayata geçirilecek.

Protokolü Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter imzaladı. Törene Eğitim Mentörlük Çalışma Grubu lideri Başak An, Dilek Sarvanlıoğlu, Handan Kaçar, Sezen Beyli de katıldı. Başkan Serter, Çiğli Belediyesi ile üretecekleri ortak projeler ile bölgedeki kadınlara dokunmayı ve onların hayatında yeni sayfalar açmayı planladıklarını söyledi; Belediyein her konuda sağlayacağı destek ile kadınların sorunlarına çözüm üretecek projeler hayata geçireceklerini vurguladı. Serter, "Toplumun her katmanındaki kadına ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız kadın iş gücünü iş yaşamımıza dahil etmek. İZİKAD olarak bu yönde bu hedefte çalışıyoruz. Bu örnek davranışı sebebiyle Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye hem bir kadın olarak hem de İZİKAD Başkanı olarak teşekkür ediyorum" dedi.

Çok önemli protokol

Başkan Gümrükçü de önemli bir protokole imza attıklarını ve bu protokol ile kadın girişimciliğe özendirilerek iş dünyasına kazandırılmasına öncülük edeceklerini söyledi. Bundan sonraki aşamada kadın ve teknoloji konusunda da birlikte proje üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Gümrükçü, şunları söyledi: "Kadınların iş yaşamına kazandırılarak hem ülkemizin iş gücünü geliştirmek hem de evlerde atıl duran kadın iş gücünün en temel ayırıcı özelliği olan çok yönlü kadın bakış açısını iş yaşamına dahil edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu anlamda İZİKAD ile kapsamlı bir protokol yaptık, kadınların çalışmaya, iş yaşamına atılmaya, kadın girişimciler olarak hayata katkı sağlayamaya ihtiyacı var. Biz bundan sonra hep birlikte bu hedef için çalışacağız."