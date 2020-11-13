Dayanışma tırları Fuar İzmir’de

Karadeniz bölgesindeki 15 belediyenin “Dayanışma Yaşatır” sloganıyla depremzedelere gönderdiği iki tır dolusu çay İzmir’e ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından teslim alınan çaylar depremden zarar gören yurttaşlara dağıtılacak. Artvin, Ardanuç, Arhavi, Atakum, Beşikdüzü, Borçka, Damal, Fındıklı, Gülyalı, Hanak, Hopa, Kemalpaşa, Merzifon, Piraziz ve Şavşat belediyelerinin güç birliği yaparak İzmirli depremzedelere ulaştırmak üzere yolladığı iki tır dolusu çay kente geldi. “Dayanışma Yaşatır” sloganıyla yola çıkan 15 belediyenin büyük bölümü Karadeniz bölgesinde üretilen çaylardan oluşan yardım malzemeleri Fuar İzmir’deki lojistik merkezinde İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından teslim alındı.



