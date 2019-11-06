Deppo Efes'te ve Tarımda Çalışan Kadınların Çocuklarına Ücretsiz yuva

Selçuk Belediyesi, Deppo Efes'teki bir bölümü çocuk yuvası haline getirdi. Artık Deppo Efes'te ve tarlada çalışan anneler yavrularını yağmurda çamurda yanlarında götürmeyecekler. Deppo Efes'ten yararlananlardan ücret de alınmayacak.

Kadınların istihdamına yönelik çalışmalarını sürdüren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tarım sektöründe çalışan kadınların çocuklarının daha hijyenik ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebilmeleri için Deppo Efes bünyesinde Masal Evini hayata geçirdi.

Güvende olacaklar

Tarım sektöründe çalışan kadınlar, bundan böyle çocuklarını tarlada, bahçede yanlarında götürmeyip, oldukça güvenli bir ortam sağlanan Masal Evine bırakabilecekler. Öncelikle kadınların istihdamına yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Sengel, "Deppo Efes Soğuk Hava Depolarında çalışan kadınlarımız buraya gelirken çocuklarını birlikte getirmek zorunda kalıyor. Çünkü bazı kadınlarımızın çocuklarını güvenle teslim edecekleri herhangi bir yakınları yok. Biz de düşündük ve Deppo Efes'te bir masal evi açalım dedik. Kadınlarımız çocuklarını hem güvenle bırakabilsin, hem de çocuklarımız daha iyi vakit geçirebilsinler istedik" dedi.

Ücret alınmayacak

Deppo Efes'te çalışan kadınların hayatlarını kolaylaştırmak için hayata geçirilen Masal Evindeki çocuklar, anneleri çalıştığı süre içerisinde okul öncesi öğretmenleriyle birlikte sosyal etkinliklere ve çeşitli aktivitelere katılabilecek. Deppo Efes'in yanı sıra tarım sektöründe çalışan kadınlar da Masal Evi'nden ücretsiz faydalanabilecekler. Deppo Efes'te faaliyet göstermeye başlayan Masal Evi'ni beraberindeki Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve daire amirleri ile birlikte ziyaret eden Başkan Sengel, şunları söyledi: "Deppo Efes'te çalışan kadınlarımız ve mevsime göre mandalina ya da çeşitli meyveler toplamaya giden kadınlarımız çalıştıkları süre içerisinde çocuklarını Masal Evi'ne rahatlıkla bırakabilecekler. Efes Selçuk'un toprakları bereketli. Böyle olunca kadınlarımız da tarım sektöründe yer alıyor."

Gönlüm razı olmadı

Ücretsiz olarak hizmet verecek olan Masal Evi'nden tarım sektöründe çalışan tüm annelerin çocuklarının yararlanabileceğini kaydeden Başkan Sengel; "Sabahın erken saatlerinde, özellikle kış aylarında çalışan kadınlarımız çocuklarını da beraberinde götürmek durumda kalıyor. Gönlümüz bu duruma razı olmadı. Biz de Masal Evi'ni açarak; kadınlarımızın hayatını kolaylaştırmak istedik. İsmini de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem çocuk eğitimi; hem de istihdama katkı işlevi gören Masal Evi Projesi'nden esinlendik. Böylece çocuklarımız sosyal etkinliklerden faydalanırken; anneleri de istihdama katkı sunabilecek" diyerek, Masal Evi'nin tarım sektöründe çalışan kadınlara ve onların minicik çocuklarına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Sengel, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire amirleri Masal Evi açılışından sonra Deppo Efes'i gezerek; çalışanlara kolaylıklar dilediler.