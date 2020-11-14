Depremde hayatını kaybeden Nurcan Hiçyılmaz Tosun'un cenazesi toprağa verildi

Bayraklı ilçesinde yıkıma neden olan depremde yaşamını yitiren Nurcan Hiçyılmaz Tosun, son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde hayatını kaybeden Nurcan Hiçyılmaz Tosun'un cenazesi toprağa verildi
14 Kasım 2020 Cumartesi 20:07

Barış Sitesi enkazından çıkarılan Tosun (50), tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün akşamüstü hayatını kaybetti. Eşi Murat Tosun tarafından Ankara'ya götürülen Tosun'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Nurcan Hiçyılmaz Tosun'un emekli memur olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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