Depremde kadın olmanın zorluğunu anlattılar

Karabağlar Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Depremde Kadın Olmak" başlıklı panel, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı'nın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Gönüllüsü Özben Engin ve Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B. F. Sosyal Hizmet Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Dr. Filiz Demiröz, deprem bölgesindeki izlenimlerini, afet anı ve sonrasında yapılması gerekenleri katılımcılarla paylaştı. Panelistler, deprem bölgesinde kadın olmanın zorluğunu anlattılar ve izleyenlerin sorularını yanıtladılar.

Paneli, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kadınların ağırlıkta olduğu çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, Türkiye'nin acı ve zor günlerden geçtiğini vurgulayarak, "Bu 84 milyon vatandaşımızın ortak acısı. Bu zor günleri dayanışmayla, acıları paylaşarak atlacağız. Özellikle deprem bölgelerindeki kadınlarımızın, başta çocukları olmak üzere aile bireylerini ayakta tutmak için hangi büyük zorluklarla mücadele ettiklerinin farkındayız" dedi.

Böylesi acıların yaşanmaması için mutlaka gerekli önlemleri almamız gerektiğini belirten Başkan Selvitopu, "Dünyada bunun örnekleri var. Sağlıklı ve güvenli binaları biz de yaşama geçirmeliyiz. Bunun için her türlü bilgi birikimimiz, insan kaynağımız, teknolojimiz var" diye konuştu.

Hazırlık geleceğe...

Karabağlar Belediyesi'nin de bu anlayışla çalıştığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Plan revizyonlarımız, kentsel dönüşüşüm çalışmalarımızın tamamı, sağlıklı ve güvenli kent dokularını elde etmek için. Bütün enerjimizi bu işlere harcıyoruz. Karabağlar'da bu konuda hiç bir şey yapılmamış gibi algı yaratılmak isteniyor ama bu doğru değil! Karabağlar hazırlığını en iyi yapan ilçelerin başında geliyor. Aynı anlayış ve kararlılıkla da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Selvitopu, herhangi bir nedenle evlerinden çıkıp toplumsal yaşama katılamayan kadınlar için semt merkezleri açmaya devam edeceklerini de söyleyerek, "4 mahallemize hizmet verecek Çalıkuşu Semt Merkezi'ni de yakında açacağız. Biliyoruz ki kadınsız yaşam olmaz. Bir daha bu tür büyük acıların yaşanmaması dileğiyle hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Selvitopu panelin sonunda Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Ağrı ve panelistlere doğa dostu sertifika ve çiçek vererek teşekkür etti.