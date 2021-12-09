DEÜ, "Eylül Bebekler"le farkındalık yaratacak

"Dokuz+1 Engelleri Aşma Programı" kapsamında; özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek ve engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üretilen “Eylül Bebekler”i tanıtan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çalışmayla sosyal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) Rektörlüğü tarafından "Dokuz+1 Engelleri Aşma Programı" kapsamında; özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek ve engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üretilen Eylül Bebekler’in lansman toplantısı DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Hotar, "Engelsiz toplum ve üniversite anlayışına uygun olarak; akademik faaliyetlerimizi, yatırımlarımızı ve kamusal sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteren bir yükseköğretim kurumuyuz. Fırsat eşitliğine olan inancımız, toplumdaki her bireyin adil ve eşit şekilde kamu hizmetlerden yararlanmasını; sosyal ve iktisadi hayatımıza güç vermesini; ayrımcılığa ve önyargılara maruz kalmalarını engellemeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalar ve sunduğumuz hizmetler, hem aziz milletimiz hem de bilim dünyamız nezdinde karşılık bulmaktadır. Hayatı paylaşmaya, engelleri ortadan kaldırmaya ve insan onuruna yakışır bir dünya inşa etmeye önem veren rektörlüğümüz de bu noktada, farkındalık oluşturacak girişimleri desteklemekte; alanında örnek proje ve yatırımlara imza atmaktadır. Eylül Bebekler ise bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır" dedi.

Engellilik kavramı uluslararası bir konu

"Bildiğiniz üzere engelli kavramı, hem tıbbı hem de sosyal olguları içermektedir" diyerek sözlerini sürdüren Rektör Hotar, "Bu terim, bireyin çeşitli nedenlerle geçici veya kalıcı şekilde işlev kaybı yaşadığı durumu anlatmak için kullanılmakta; işlevsellik, yetiyitimi ve sağlık koşulları ile bireysel ve çevresel faktörler arasında dinamik bir etkileşim olarak anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün de benimsediği bu kavram, bir takım yetersizlikleri, aktivite sınırlılıklarını ve katılım kısıtlamaları için kullanılmaktadır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde toplumda görme, işitme, konuşma, hareket ve öğrenme gibi engel gruplarında yer alan bireyler bulunmaktadır. Bu alanda ülkemizde yapılan en kapsamlı araştırma ise 2013’te yayınlanmış; bu çalışmaya göre de ülkemizde en az bir engeli olan nüfusun oranın yüzde 6,9 olduğu tespit edilmiştir. Yani, en az 4 milyon 876 bin birey, bu grupta yer almaktadır. Aslında bu rakamın artan nüfus ile birlikte yükseldiğini söylemek mümkündür. Dünya Sağlık Araştırması ve Küresel Hastalık Yükü Araştırması-2004’e göre ise dünyada 15 yaş üzeri engelli yetişkin oranının yüzde 15.6 olduğu tespit edilmiştir. Bu gerçeklik, küresel ölçekte en az 785 milyon bireye karşılık gelmektedir ki bu rakamın günümüzde arttığı da ortadır. Dolayısıyla engellilik kavramı, üzerinde hassasiyetle durulması gereken uluslararası bir konudur" diye konuştu.

Sosyal farkındalık yaratacak proje

Engellilik kavramına ilişkin yanlış fikirlerin önlenmesi ve önyargıların küçük yaşta giderilmesi amacı ile temel eğitim düzeyinde yeni bir Eylül Bebek projesini geliştirdiklerini aktaran Rektör Hotar, farklı engel gruplarını temsil eden bebekleri tanıttı. Proje ile sosyal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini belirten Rektör Nükhet Hotar, "Eylül Bebekleri tipik gelişim gösteren çocukların erken yaşlarda özel gereksinim durumları hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve özel gereksinimi olan evlatlarımızın özel gereksinimlerinden dolayı sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemek için hazırladık. Bu çalışmamız sayesinde küçük yaşta farkındalık oluşturmayı ve sosyal duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Üniversitemizin ismi kurtuluş mücadelemizden geldiği ve bu engelleri aşmanın da ciddi bir gayret gerektirdiği için bebeklerimize ‘eylül’ ismini verdik. Her bebeği, hocalarımızın gözetiminde mevcut engel durumunu tanımlayacak şekilde oluşturduk. Bu çalışmanın önemini de önümüzdeki süreçte Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaşmayı; bu konuda ulusal düzeyde öncü bir girişimi ve işbirliğini başlatmayı arzuluyoruz. Bu kapsamda, bebeklerimizin öykü kitaplarını basmayı, bebeklerimizin ve kitapların Bakanlık okullarına gönderilmesini; proje kapsamına dahil olan okullardaki öğretmenlerimize etkileşimli kitap okuma uygulaması eğitiminin verilmesini; küçük yaştaki öğrencilerin özel gereksinim durumlarına ilişkin farkındalıklarının arttırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.