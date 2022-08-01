Dikili 4 gün susuz kaldı!

İzmir'in turistik ilçelerinden Dikili'de, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) atık su terfi hattında meydana gelen arıza nedeniyle geçen perşembe gününden itibaren su kesintisi yaşanıyor. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürürken, halk da su ihtiyacını çeşme ve tankerlerden karşılıyor

Dikili'de halk geçen perşembe akşamından bu yana su kesintisi nedeniyle zor anlar yaşıyor. İlçenin merkezini oluşturan Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey ve Cumhuriyet mahallelerindeki hanelere İZSU'nun atık su terfi hattındaki arıza sebebiyle su verilemezken, hayk su ihtiyaçlarını mahalleleri gezen tanker ve çeşmelerden gidermeye çalışıyor. İZSU ekiplerinin arızayı gidermek için çalışmaları devam ediyor. İlçedeki çeşmeye su doldurmaya gelen Hayrettin Çalışkan (73), "Evlerde bir damla su yok. Bulaşık dahi yıkayamıyoruz. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ben de su doldurmaya geldim. Dikili'de en büyük sorun su. Saatlerce çeşmede su doldurmak için bekliyoruz. Denizden çıktıktan sonra duş alamıyoruz" dedi.

'TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Dikili'de yazlıkçı olan Zeynep Buksur da susuzluk sebebiyle zor durumda olduklarını söyledi. Buksur, "Son bir aydır bu 2'nci büyük su kesintisi oldu. Geçtiğimiz perşembe günü sular kesildi ve akmıyor. Zor durumdayız. İçme suyunu marketten alıyoruz ama diğer ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Hava da çok sıcak. Taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışıyoruz. İZSU'nın internet sitesinde kesintilerin devam edeceği belirtiliyor ancak suyun ne zaman geleceği hakkında bir açıklama yok. Dün akşam saatlerinde birkaç saatliğine su aktı. Ancak çamurlu aktığından dolduramadık. Yetkililere ulaşmakta da zorlanıyoruz. Tuvalet ihtiyacımızı gidermek için bahçe suladığımız kuyu suyunu kullanıyoruz. O da çok kötü kokuyor ama başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Evlerinde bulunan kuyu suyunu kullanmak zorunda kaldıklarını belirten Hüdaverdi Buksur, "Normalde sadece bahçe için suladığımız kuyu suyunu kullanmak zorunda kaldık. O su da lağım kokuyor. Ancak yapacak bir şeyimiz de yok. İnsanlar yazlıklarına gelmişler ama duş alamayacakları için denize gidemiyorlar. Hava sıcaklığından dolayı günde en az 1 kez duş almak gerekiyor ama onu yapacak suyumuz yok" dedi.

'HER YER KUPKURU'

Zor günler yaşadıklarını dile getiren Cemile Karabulut (79) ise şöyle konuştu:

"Dün el arabasıyla markete gidip 3-4 tane su alıp geldim ve yemek yaptım. Kuyumuz da güzel değil, sadece bahçeye kullanıyoruz. Elimizi yıkayamıyoruz sadece tuvalete döküyoruz. Dün biraz aktı ama çamurluydu. Ona rağmen iki bidon doldurdum. Şimdiye kadar böyle bir kesinti olmamıştı. Su olmadığından denize gidemiyoruz. Hava da sıcak, mahvolduk. Hiç olmazsa ne zaman geleceğini söylesinler. Her taraf kupkuru, hiç su yok."

Çeşmeden su dolduran mahalle sakinlerinden Çetin Çelik, "Allah'tan burada çeşme var ve gelip suyumuzu dolduruyoruz" dedi.

İZSU: YENİDEN SU VERİLMEYE BAŞLANDI

İZSU tarafından Dikili ilçesinde uygulanan su kesintisi hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada arızaların giderilmesi için 24 saat kesintisiz mesai harcandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Dikili'de 1980'li yıllarda asbestli borularla döşenen ve artık kullanım ömrünü tamamlayan 600 metrelik atık su terfi hattında peş peşe meydana gelen arızalar nedeniyle, bölgedeki atık suların tahliyesini engelleyen bir durum ortaya çıkmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü, bölgenin atık su hattının devre dışı kaldığı bu çalışma süresince, atık suların taşarak denize ulaşmaması ve telafisi mümkün olmayan çevresel problemler yaşanmaması için su tüketiminin azaltılması yoluna gitmiştir. Bu nedende bölgeye bir süre kademeli olarak su vermek durumunda kalınmış, bugün itibariyle yeniden su verilmeye başlanmıştır. Yenilenen hat tamamen devreye alınıncaya kadar kısa süre süreli kesintiler olması öngörülmektedir. Farklı noktalarda meydana gelen arızaların giderilmesi için ekiplerimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş, 24 saat kesintisiz mesai harcanarak sorunun çözümüne yönelik yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Atık su hattının yeniden sorunsuz bir şekilde çalışması için yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında 600 metrelik atık su terfi hattının imalatı sürmektedir. İZSU tarafından 2020 yılında tamamı yenilenen içme suyu hattında ise herhangi problem bulunmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile hizmet sınırlarına dahil olan Dikili ve tüm yerleşimlerde geçmişten gelen altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürmektedir."