Dikili açıklarında 41 mülteci kurtarıldı

Dikili açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Dikili açıklarında 41 mülteci kurtarıldı
16 Mayıs 2019 Perşembe 10:06

Dikili'nin Madra Çayı önlerinde görevli Sahil Güvenlik botu, saat 00.15 sıralarında, hareket halindeki lastik botu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 31'i Kongo, 6'sı Angola, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Filistin ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 14'ü kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçaklar kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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