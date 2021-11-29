Dikili'den güzel haber! Mahkeme o kararı durdurdu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Tunç Soyer'in de müdahil olduğu “ÇED gerekli değildir” kararı alınan Dikili’deki Çukuralan Altın Madeni Kırma Eleme Tesisi projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Başkan Tunç Soyer binlerce ağaç, yeraltı suları ve Nebiler Şelalesi’nin kurtulması için önemli bir gelişme daha yaşandığını belirterek “Tarım alanlarımıza, suyumuza, yaşam kaynaklarımıza zararı olacak her türlü girişime karşı mücadeleye devam edeceğiz” dedi

Dikili Çukuralan Altın Madeni 3. Kapasite Artırımı projesine ilişkin ‘ÇED olumlu’ kararının iptalinin onanarak kesinleşmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Aynı bölgede yapılması planlanan ve ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilen 360 bin ton/yıl kapasiteli Çukuralan Altın Madeni Kırma Eleme Tesisi projesi için de İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi adına davaya müdahil olan Başkan Tunç Soyer, “İklim kriziyle beraber çevreye zarar veren girişimler de su kaynaklarımız, tarım alanlarımız ve yaşamımız üzerinde risk yaratmaya devam ediyor. Çevre ve ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen her türlü kararın karşısında durmaya devam edeceğiz. Çam fıstığının üretim merkezlerinden biri olan Kozak Yaylası’ndaki üretime olumsuz yönde etki eden bu projeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı da Dikili ve çevre ilçeler için büyük bir kazanım. Bu karar aynı zamanda binlerce ağaç, yeraltı suları ve Dikili Körfezi’ne drene olan Nebiler Şelalesi’nin kurtulması için de önemli bir gelişme daha anlamına geliyor” dedi.

Süreç nasıl ilerledi?



Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Çukuralan Altın Madeni Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Başvurunun ardından İzmir Valiliği proje için “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Bunun üzerine EGEÇEP ve 19 yurttaş kararın iptali için 7 Eylül 2020’de İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. 10 Mart 2021’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de müdahil olduğu davada “Çam fıstığının anavatanı olan Kozak Yaylası’nda artan çevre sorunlarıyla birlikte yüksek oranda bir rekolte düşüşü yaşandığı, bu durumun doğrudan halkın ekonomik gücüne yansıdığı ve yapılacak faaliyetten İzmir halkına ait su kaynaklarının olumsuz etkileneceği” ileri sürülerek yürütmeyi durdurma kararı istendi.