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DİSK Karşıyaka sorumlusu yangında hayatını kaybetti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Emekli - Sen Karşıyaka Sorumlusu Mehti Bülent Bıkmaz, İzmir'in Dikili ilçesindeki evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip, yaşamını yitirdi

DİSK Karşıyaka sorumlusu yangında hayatını kaybetti
21 Şubat 2021 Pazar 14:15

Disk Emekli Sen Karşıyaka Sorumlusu Mehti Bülent Bıkmaz'ın Çandarlı Mahallesi'ndeki evinde dün yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Bıkmaz'ın cesedi ile karşılaştı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen Bıkmaz'ın cesedi Dikil Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. CHP'li parti üyesi de olduğu bildirilen Bıkmaz'ın cenazesinin yarın Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #disk #ölüm #mehti bülent bıkmaz #izmir #dikili
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