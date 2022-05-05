Doğal Yaşam Parkı'nda doğan geyikler Spil'e bırakılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen 5 erkek kızıl geyiğin yeni yuvası artık Spil Dağı Milli Parkı olacak. Nesli koruma altındaki kızıl geyikler, bir süre adaptasyon sahasında gözlem altında tutulduktan sonra, Spil Dağı Milli Parkı’nın eşsiz doğasına bırakılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen kızıl geyikler, parktaki yaşam kalitesini belli seviyede tutmak için Spil Dağı Milli Parkı’nda doğaya bırakılacak. Yaşları 2 ile 10 arasında değişen biri sürü lideri 5 erkek kızıl geyik, doğaya bırakılmadan önce Spil Dağı Milli Parkı içerisindeki çevresi tellerle kapalı 2 bin metrekarelik adaptasyon sahasında gözlem altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri ve Spil Dağı Milli Parkı personelinin gözetimi altında doğaya adaptasyon sürecini tamamlayan kızıl geyikler doğaya salınacak. Böylelikle geçmişte kızıl geyiklerin yaşadığı Spil Dağı tekrar eski günlerine dönecek.

Parkta 23 kızıl geyik kaldı

Kızıl geyiklerin özenle taşındığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, “Doğal Yaşam Parkı’nda yeni doğumlarla sayıları artan türlerimizden kızıl geyik, yaban keçileri, ceylanları diğer hayvanat bahçelerine gönderiyoruz. Bu yıl da Milli Parklar ile görüştük. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Spil Dağı’na kızıl geyiklerin geri gelmesi için başlattığı programı çerçevesinde kızıl geyikleri doğal yaşamlarına bırakalım istedik. Şu an Doğal Yaşam Parkı’nda 23 kızıl geyiğimiz kaldı” dedi.

Kızıl geyikler foto kapanlarla takip ediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Kazandırılması Projesi" kapsamında, Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda popülasyonu çeşitli sebeplerle uzun zamandan beri alanda görülmeyen kızıl geyiklerin yerleştirme çalışmaları başladı. Bölgeye şimdiye kadar 14 kızıl geyik bırakıldı. Böylece yıllar önce Spil Dağı'nda var olduğu bilinen kızıl geyikler tekrar eski yaşam alanı ile buluştu. Nesli koruma altında olan kızıl geyikler, bölgeye yerleştirilen 15 foto kapan aracılığıyla takip edilecek.