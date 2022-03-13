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Doğal Yaşam Parkı'ndaki 24 hayvan Antalya'ya gönderilecek

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda doğan 6 türdeki 24 yaban hayvanının yeni yuvası artık Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yer değişimiyle hem parktaki yaşam kalitesini belli bir seviyede tutmayı hem de diğer illerdeki hayvanat bahçeleriyle dayanışmayı hedefliyor

Doğal Yaşam Parkı'ndaki 24 hayvan Antalya'ya gönderilecek
13 Mart 2022 Pazar 10:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Parkı’nda doğan 6 türdeki 24 yaban hayvanını, talepleri üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne uğurladı. Bu yer değişimiyle hem parktaki yaşam kalitesini belli bir seviyede tutmayı hem de diğer illerdeki hayvanat bahçeleriyle dayanışmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vedalaştığı hayvanlar arasında oklu kirpi, burma piton, kapibara, yaban keçisi ve kaplan bulunuyor.

Doğal Yaşam Parkı’ndan diğer belediyelere gönderilen hayvanlar arasında ilk kez bir kaplan da yer aldı. Erkek kaplan henüz 18 aylık.

Erkek vaşak İzmir’e dönecek


Antalya’ya gönderilen hayvanlar arasında erkek vaşak da bulunuyor. Ancak erkek vaşak oradaki dişi vaşak ile çiftleştirildikten ve yavruları doğduktan sonra tekrar İzmir’e getirilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı geçen günlerde 12 türde 54 yaban hayvanını Uşak Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne uğurlamıştı.

Etiketler; #doğal yaşam parkı #antalya #izmir
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